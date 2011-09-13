-WSJ: ''Türkiye ekonomisi beklentilerin çok ötesinde büyüyor'' NEW YORK (A.A) - 12.09.2011 - ABD'de ekonomi ve iş çevrelerinin saygın gazetesi Wall Street Journal (WSJ), Türkiye ekonomisinin ekonomistlerin beklentilerinin çok ötesinde büyümeye devam ettiğini yazdı. Gazetenin internet sitesinde yer alan haberde, Türkiye ekonomisinin 2011 yılının ikinci döneminde yüzde 8,8 büyüdüğününün açıklandığı anımsatılarak, bu oranın Türkiye'nin, ''Avrasya'nın Kaplanı'' olarak nitelendirilen ününü iyice güçlendirdiğini yazdı. Haberde, Ortadoğu ve Avrupa'daki pek çok komşusu siyasi karışıklık ve ekonomik kurtarma paketleriyle boğuşurken, Türkiye'nin, ekonomistlerin tahminlerinin çok ötesinde büyüdüğü belirtildi. Türkiye'nin ekonomik büyüme hızının ekonomistleri de şaşırttığına işaret edilen haberde, ekonomistlerin, ''Türk ekonomisi ne olursa olsun büyümeye devam ediyor'' dedikleri vurgulandı. Haberde Türkiye'nin sıcak ekonomisinin pek çok komşu Avrupa Birliği ülkesiyle, özellikle de Yunanistan'la tezat teşkil ettiği belirtilerek Yunanistan Başbakanı'nın vatandaşlarına ekonomik sıkıntıların üstesinden gelmede Türkiye örneğini verdiği yazıldı. Ancak gazete, ekonomistlerin Türkiye'nin hızla yükselen cari açığıyla ilgili endişeleri bulunduğunu, Türk lirasının dolar ve avro karşısında düşük kalmaya devam ettiğini belirterek, ekonomistlerin, pazarların Türk hükümetinin cari açığı kontrol altında tutmak için ne yapacağını görmek istediklerini kaydetti.