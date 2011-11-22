-WSJ: Türkiye ekonomide güvenli NEW YORK (A.A) - 21.11.2011 - ABD'nin ekonomi çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal (WSJ), Avrupa'daki borç krizi devam ederken Türkiye'nin ekonomide güvenli olduğunu vurguladı. Gazetenin İstanbul mahreçli haberinde, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile hafta sonunda yapılan bir mülakata yer verildi. Haberde Bakan Şimşek'in Türkiye'nin gelecek yıl avro bölgesinde devam eden borç krizinden etkilenebileceğini, ancak daha önceki küresel ekonomik krizde olduğu gibi güçlü bir şekilde toparlanacağını söylediği belirtildi. Geçen hafta AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın AB sürecinde yeni sloganın ''Sıkı dur Avrupa, Türkiye seni kurtarmaya geliyor'' şeklinde olacağını açıkladığını anımsatan gazete, Bakan Şimşek'in de aynı şekilde Türk yetkililerin ekonomiye ve ülkeye duydukları güveni yansıttığını yazdı. Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 9'luk genişlemenin ardından bu yıl yüzde 7 ile yüzde 8 arasında büyümesinin tahmin edildiğini ve hızlı yavaşlama yönünde işaret olmadığının altını çizen gazete, Bakan Şimşek'in, Türkiye'nin ekonomisini, en büyük ihracat pazarı ve yatırımcısı Avrupa Birliği'nden koparamayacağını, bu yüzden ticaret ya da başka kanallarla Türkiye'nin makroekonomik performansının baskı altına girebileceğini, ancak Türkiye'nin kalıcı bir zarar görmeyeceğini vurguladığını bildirdi. Şimşek'in Avrupa'nın borç krizinin, Türkiye de dahil olmak üzere dünya ekonomisi üzerindeki etkilerinin ''son derece önemli'' olabileceğini söylediğini yazan gazete, Şimşek'in, kendi para birimi olan Türkiye'nin çabuk kararlar alabilen tek parti iktidarına sahip olmasının, 17 farklı iktidarı uzlaştırma ihtiyacı olan avro bölgesinin durumundan farklı olduğunu gösterdiğini ve Türkiye'nin bu bölgeyi geride bıraktığını söylediğini de bildirdi. Şimşek'in şu an içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin AB'ye girmeye kararlı olduğunu söylediğini de belirten gazete, Şimşek'in ''Nereye gitsem bana soruyorlar: Hala neden AB'ye girmek istiyorsunuz diye?'' dediğini de kaydetti. Şimşek'in, bu sorunun Avrupa'nın bugüne kadarki başarılarını gözden kaçırdığını, ancak avronun farklı bir durum olduğunu söylediğini de yazdı. Bu açıdan Bakan Şimşek'in geçmişe bakıldığında İngiltere'nin avro bölgesinin dışında kalmakla muhtemelen doğru yaptığını söylediğini kaydeden gazete, Bakanın farklı uluslar arasında mükemmele yakın uyum olmadığı sürece avroya girmenin akıllıca olmadığını söylediğini de belirtti. Bu kapsamda Bakan Şimşek'in Türkiye'yi, yeni ve daha çok refaha sahip olan bir ülke olarak, yapısal reform ve mali politikalarda AB'nin bazı zengin ülkelerine örnek olabilecek ve tavsiyelerde bulunabilecek konumda gördüğünü de yazan gazete, AB ile üyelik müzakerelerini sürdüren Türkiye'nin Fransa ve Almanya'nın aralarında yer aldığı bazı AB ülkeleri tarafından engellendiğini de kaydetti.