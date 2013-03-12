WSJ: Türk ekonomisine güven azalıyor

Wall Street Journal, Fitch’in ardından Standard&Poor’s ve Moody’s’in de, 2013 yılında Türkiye’nin kredi notunun “yatırım yapılabilir” düzeyine çıkaracağı yönündeki güvenin yerini son haftalarda “belirsizliğin” aldığını yazdı.

ABD’nin borsa ve iş çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal, “Türkiye için Yatırım Notu Olasılığı Azalıyor” başlığını kullandığı analizinde Fitch’in Türkiye’ye “yatırım yapılabilir” notunu verdiğinde Türk varlıkları rekor düzeye yükselirken, piyasa analistlerinin yeniden dengelemenin beklenenden hızlı gitmesi üzerine diğer iki derecelendirme kuruluşunun da not artışına yöneleceği tahmininde bulunduklarını anımsattı.

“Ancak son haftalarda yeni yatırım notlarına ilişkin güvenin yerini belirsizlik aldı” diyen WSJ, “Türkiye’nin ekonomisi, geçen yıldaki keskin yavaşlamanın ardından Ocak’tan bu yana hızlanırken derecelendirme kuruluşları, Türkiye’nin kilit ekonomik zayıflığı olan cari işlemler açığındaki yeniden artan riske vurgu yaptılar” diye yazdı.



'Ekonomi, kırılgan olmayı sürdürüyor'



Bu bağlamda Fitch’in geçen Perşembe günü, Türkiye’deki ekonomik gelişmeler olumlu olmaya devam etse de ekonominin “oynak” ve “şoklara kırılgan” olmayı sürdürdüğünü söylediğine dikkat çeken gazete, Standard Bank’ın yükselen piyasalar araştırma başkanı Tim Ash’ın görüşlerini de yansıttı.



'Yakında ikinci yatırım derecesi pek olası değil'



Tim Ash da, “Fitch’in değerlendirmeleri dikkat alınırsa artık Moody’s veya S&P’nin yakında Türkiye’ye çok arzulanan ikinci yatırım derecesini vermesinin pek olası olmadığını sanıyorum” dedi.

WSJ da, ekonominin geçen yıl tahmin edilen yüzde 2.5’ten sonra 2013 yılında yüzde 4 büyüyeceği beklentisinin, yatırımcıları tedirgin ettiğini belirtirken artan tüketimin cari işlemler açığını yeniden GSYH’nın yüzde 7’si civarında olması kaygısına vurgu yaptı.



'Yeniden dengelemenin sonuna geldiğinin işareti'



Bu çerçevede, dış ticaret açığının Ekim 2011’den beri ilk kez Ocak ayında arttığı, bu gelişmenin de bazı iktisatçılarca yeniden dengelemenin sonuna geldiğinin işareti olarak yorumlandığına dikkat çekildi.