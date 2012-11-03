ABD'nin Libya konsolosluğunda çalışanlar CIA ajanı mıydı?

Wall Street Journal gazetesi, 11 Eylül'de ABD'nin Libya Büyükelçisi Christopher Stevens'nın ve üç Amerikalı görevlinin yaşamını yitirdiği konsolosluk binasındaki 30 çalışanından 23'ünün CIA ajanı olduğunu iddia etti.

(WSJ) gazetesi tarafından yapılan açıklamada, 11 Eylül’de Stevens’ın öldüğü konsolosluğun yanındaki ek binaların CIA’in Bingazi’deki istihbarat faaliyetinin merkezi olduğunu iddia ettiği öğrenildi.

CIA Başkanı David Petraeus’a yakın kaynaklara göre, Libya’nın Bingazi kentindeki Amerikan konsolosluğuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden iki güvenlik görevlisi Tyrone Woods ve Glen Doherty’nin sözleşmeleri sanılanın aksine Dışişleri Bakanlığı’yla değil; dış istihbarat örgütü CIA’yle olduğu öne sürüldü.



Tabutu CIA şefi karşılamadı



WSJ’ye konuşan istihbarat kaynakları, Bingazi’de 2011 yılının ortasında açılan ve 13 hektara yayılan diplomatik temsilciliğin gerçek hedefinin bilgi toplamak olduğunu söyleyen personelin niteliği hakkında tartışma yaratacak bir veriyi açıkladıkları belirtildi.

Kaynaklara göre saldırının hemen ardından konsolosluktan tahliye edilen 30’dan fazla Amerikalı yetkilinin sadece yedisi Dışişleri Bakanlığı çalışanı olduğu bildirildi. Konsolosluk çalışanlarının iddialara göre çok büyük bir kısmı diplomatik pasaport sahibi CIA görevlisi olarak çalışmalarını gizlice sürdürdüğü söylendi.

Gazeteye göre, konsoloslukta yaşamını yitiren dört Amerikalı için tabutlarını karşılama törenine katılmaması Petraeus’un alandaki görevin güvenlikle devam etmesi için aldığı bir karar olduğu ifade edildi. Amerikan bayrağına sarılı dört tabutu Andrews hava üssünde sadece Başkan Barack Obama, Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Hillary Clinton tarafından karşılandığı açıklandı.

‘CIA ve Dışişleri kopuk’



Cumhuriyetçi aday Mitt Romney'in, Başkan Barack Obama’ya yönelttiği en önemli dış politika eleştirilerinden biri olan konsolosluk saldırısının nasıl gerçekleştiği de bu yeni bilgiler kapsamında tekrar tartışmaya açıldığı açıklandı.

Yasama organı Kongre’de olayla ilgili araştırma komisyonundaki senatörlere göre CIA ve Dışişleri Bakanlığı güvenliği sağlama konusunda koordinasyon içerisinde olmadığı açıklandı.

Dışişleri yetkilileri, güvenliğin CIA’in Libya yönetimiyle yaptığı gizli anlaşmalarla sağlandığını düşündüklerini ifade etti. WSJ’ye konuşan yetkililer El Kaide bağlantılı olduklarından şüphenilen militanların konsolosluğun içerisindeki CIA faaliyetini bilip bilmediklerinin kesinliğe kavuşmadığını belirtti.