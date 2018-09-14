WSJ: Merkez Bankası Erdoğan'a kafa tuttu

Merkez Bankası'nın faizleri arttırma kararı Amerikan basınında geniş yankı buldu. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz oranlarının düşürülmesi talebine meydan okuyacak bir adım atarak faizleri sert bir şekilde yükseltti.

Gazete, dün faiz oranlarını yüzde 17,7'den yüzde 24'e çıkaran Merkez Bankası'nın enflasyon öngörüleri büyük ölçüde düzelinceye kadar sıkı para politikalarına devam edileceğini bildirdiğini yazdı.

Habere göre Türk ekonomisindeki çalkantılar son haftalarda küresel piyasaları da etkiledi. Yatırımcılar, küresel ekonomik büyümedeki eş zamanlılığın ve uyumun daha ne kadar süreceği konusunda kaygılı.

Türkiye dışında Arjantin'deki ekonomik sorunlara da dikkat çeken gazete, Amerikan dolarının değer kazanmasının son beş ayda pesonun değerinin yarısından fazlasını kaybetmesine yol açtığını hatırlattı.

Merkez Bankası'nın dünkü faiz artışı kararının yatırımcıların kaygılarını tamamen ortadan kaldırmaya yetmediğini bildiren Wall Street Journal, yatırımcıların kafasında, bankanın Erdoğan'dan bağımsız hareket etme becerisiyle ilgili halen bazı soru işaretleri bulunduğuna değindi.

Gazetenin görüş aldığı Boston College iktisat profesörü Can Erbil, Erdoğan'ın faiz artışını onaylamadığını kaydetmesinin bazı gerginliklerin halen mevcut olduğu sinyali verdiğini, faizlerdeki artışın yeniden denge sağlamaya yetmeyeceğini söyledi.

Wall Street Journal, döviz borcu meselesinin en çok emlak sektörünü etkilediğinin de altını çizdi. Gazete, Erdoğan iktidarı sırasında milyarlarca doların gökdelen, alışveriş merkezi, otel gibi, müteahhitlerin kira ücretlerini dolar ya da euro üzerinden fiyatlandırdıkları inşaat sektörüne aktarıldığını hatırlattı.

Öte yandan uzmanlar, Türkiye'deki faiz artışı oranının Arjantin'dekine kıyasla çok daha düşük olmasına rağmen daha etkili olacağını öngörüyor. Sermaye ve yatırım idaresi firması Renaissance Capital'dan Charlie Robertson'a göre bunun nedeni, Arjantin ekonomisinin ısınmayı sürdürmesine karşılık Türk ekonomisinden bunun tersi işaretler gelmesi.

Liranın değer kaybetmesi ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle ithalat oranının Haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 17 düşmesi de ticaret açığının daralmasına yol açtı. İktisatçı Robertson, ihracatın önümüzdeki aylarda üçte bir oranında daha azalmasını bekliyor.

Gazete, ekonomik büyümedeki bu yavaşlamanın, fabrikaların kapanması ve işten çıkarmaların artması beklentilerinin, Erdoğan'ın düşük faiz oranlarının körüklediği yüksek büyüme vaadine ters düştüğünü kaydediyor. İktisatçılar, yıllar süren aşırı borçlanmadan sonra faiz oranlarında artışa gitmenin zorunlu bir tedavi yöntemi olduğunu söylüyor.