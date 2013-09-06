WSJ: KÜSİAD kuruldu ama üye bulamıyor

Kürt iş adamlarını temsil etmesi için kurulması için başvurulan Kürt Sanayici ve İşadamları Derneği (KÜSİAD) kuruluş işlemleri tamamlandı. Ancak iş dünyası ürktüğü için dernek üye bulamıyor. Kuruluş öncesinde batılıların da içinde bulunduğu 20 işadamından "Üye oluruz" tepkisi alan kurucu Selahattin Çölçınar, "Ama dernek kurulduktan sonra herkes üye olmaya çekindi. Beklemedeyiz" dedi.

Ayşegül Akyarlı Güven'in Wall Street Journal'da yer alan haberine göre, derneğin kuruluşunun ardından doğuya gittiğini, orada da iş dünyası ile bir araya geldiğini ifade eden Çölçınar, "Şu an kimseyi bir araya toplayamıyoruz. Önce insanların üzerindeki ürkeklik atılmalı. Yılların birikimi, kronikleşmiş bir korku var. 20-25 kişi 'Üye oluruz' demişti. Ama üye olmuyorlar" diye konuştu.

İmralı ile barış görüşmelerinin başladığı ortamda hız verilen KÜSİAD'ın kuruluşu tamam. Çölçınar "Dernek olmamıza izin çıktı" diyor. Çölçınar derneğin kuruluşu konusundaki çalışmalar sürerken The

"Süreç netlik kazanınca faaliyete geçmek istiyoruz. Derneğin merkezi İstanbul olacak. Amacını da yurtdışındaki Kürtleri Türkiye'ye çekmek ve bölgeye yatırım yapılmasını sağlamak oluşturacak" demişti.

Dernek oluşumu bir yana bir sure once Kürtçe markaların akınına uğrayan Türk Patent Enstitüsü bu markalara tescil hakkı vermişti. Keçka Kurda, cengawer gibi birçok marka bu kapsamda tescilli marka olmayı başarmıştı. Şimdi de TPE'den onay bekleyen ilginç markalar var. Bunlar arasında Türk tanınmış markalara yakınlığıyla dikkat çeken Cola Kurda, Kürtcell gibi markalar yer alıyor. Ancak, büyük çoğunluğunun tescil isteği 'Tanınmış markalara yakınlık' sorunu nedeniyle TPE'den dönmüş. Kurdicell ise tescil almayı başarmış.