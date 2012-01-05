WSJ: Kodak iflas yolunda

T24 - The Wall Street Journal'a göre, Kodak sermaye yaratmak için dijital patentlerini satamazsa, bu ay veya Şubat başında iflas başvurusunda bulunacak.



Dünyaca ünlü fotoğraf ekipmanı üreticisi Eastman Kodak'ın iflas başvurusunda bulunduğu bildirildi.



The Wall Street Journal'a göre, Kodak sermaye yaratmak için dijital patentlerini satamazsa, bu ay veya Şubat başında iflas başvurusunda bulunacak.



Kodak, geçen Kasım'da 500 milyon dolar borç bulamaması veya patentlerini satamaması halinde 2012'de ayakta kalamayabileceği uyarısında bulunmuştu.



Dünyanın her yerinde ofisi ve çalışanı olan Kodak'ın maliyetinin yüksek olması ve satışlarının azalması, nakdinin hızla azalmasına yol açtı. Kodak'ın nakdi geçen Eylül sonunda bir yıl içinde yüzde 38 azalarak 862 milyon dolara geriledi.



Kodak, nakit bulmak için, geçen Temmuz'dan bu yana 1100 dijital patentini satmaya çalışıyor.



Kodak dün, New York Borsası'ndan atılma riskiyle de karşı karşıya olduğunu açıkladı. Kodak'ın açıklamasına göre, New York Borsası, Kodak'ın 30 günlük ortalama kapanış fiyatının arka arkaya 30 gün 1 doların altında olduğuna dikkat çekti. Borsa, Kodak'ın hissesini altı ay içinde yükseltememesi halinde borsadan atılabileceği uyarısında bulundu. Buna göre, Kodak'ın önümüzdeki altı ay içinde herhangi bir ayın son işlem günü hisse senedi fiyatının en az 1 dolar ve önceki 30 gün boyunca ortalama kapanış fiyatının da en az 1 dolar olması gerekiyor.





