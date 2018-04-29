WSJ: Flynn'in şirketi Türkiye adına Fethullah Gülen belgeseli hazırlıyordu

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Başkan Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in danışmanlık şirketi Flynn Intel Group'un Türk hükümetiyle bağlantılı olduğu öne sürülen iş adamı Ekim Alptekin'in şirketi Inovo BV'den aldığı 530 bin dolarlık ödemenin bir kısmını kullanarak, Fethullah Gülen hakkında bir belgesel çekmek için ekip kurduğunu ve çekimler yaptığını bildirdi.

Ancak gazete haberinde, Flynn'in ulusal güvenlik danışmanlığına atanmasının ardından şirketini kapatması ve Inovo ile yaptığı üç aylık kontratın da sona ermesinin ardından belgesel projesinin de yarım kaldığını ifade etti.

WSJ, yarım kalan belgeselin ham görüntülerine ulaştığını belirtirken, projenin Kasım 2016 içerisinde Flynn'e ulusal güvenlik danışmanlığı teklifinin resmen yapılmasından iki gün önce rafa kaldırıldığını bildirdi.

Ulusal güvenlik danışmanlığı görevini yalnızca 24 gün yapabilen Flynn, Rus yetkililerle görüşmeler, konusunda yanlış bilgilendirme yaptığının ortaya çıkması üzerine istifa etmişti.

Flynn hakkında başta Türkiye ve Rusya olmak üzere yabancı devletlerle ilişkileri konusunda açılan askeri ve cezai soruşturmalar bulunuyor. Ayrıca Kongre'de de soruşturma yürütülüyor.

WSJ'nin haberinde, belgesel projesiyle ilgili çalışmalara, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlandığı belirtildi. Türkiye'de hükümet, 15 Temmuz darbe girişiminden ordu içinde Gülen cemaatine yakın olduğunu söylediği askerleri sorumlu tutuyor. Gülen ise bu iddiaları reddediyor.

Ağustos ayında Türk iş adamı Ekim Alptekin'in Hollanda merkezli şirketi Inovo, Flynn Intel Group ile Gülen ve okulları hakkında araştırma yapmasını ve elde ettiği bulguları ABD kamuoyuyla paylaşmasını da içeren üç aylık bir kontrat imzaladı.

Kontrata göre, Flynn Intel Group'un araştırma çalışmaları yapması, yaptığı araştırmanın sonuçlarının geniş kitlelerle paylaşılabilmesi için bir halka ilişkiler firması ile film ve prodüksiyon ekibinin tutulması ve projede kaydedilen ilerlemeyi görüşmek üzere müşteriyle haftalık toplantılar yapması öngörülüyor.

Kontratta Gülen grubuyla ilgili araştırmaları da kapsayan tüm bu çalışmaların amacı yatırım konusunda ABD iş dünyasının Türkiye'yi yeniden istikrarlı ve uygun bir ülke olarak görmesinin sağlanması olarak tanımlanıyor.

Kontratın yapılmasının ardından Flynn Intel Group da belgesel projesinde çalışmak üzere ekip kurmaya başladı ve iki gazeteci ile anlaşmaya vardı.

Projeye katılmayı kabul eden VICE News eski muhabiri David Enders'a ikisi Ekim'de biri de Aralık'ta olmak üzere üç defa "Videografi" açıklamasıyla toplam 3 bin 400 dolar ödeme yapıldı.

Kamera önündeki mülakatları yapması için de eski CNN spikeri Rudi Bahtiyar ile anlaşıldı. Bahtiyar da Ekim ayında 1.200 dolarlık "Mülakat" açıklamasıyla tek bir ödeme aldı.

WSJ haberinde hem Enders'ın hem de Bahtiyar'ın görüşlerine ve açıklamalarına yer verdi.

Enders, Flynn Intel Group'un filmin arkasında kendisinin olduğunu gizlemeye çalıştığını söyledi.

Enders, kendisini danışmanlık şirketinin başındaki isim olan Bijan Kian'ın tuttuğunu söyledi. Enders, Kian'ın kendisine bu belgeselin arkasında kimin olduğunu kimsenin öğrenmemesi gerektiğini söylediğini aktardı.

WSJ'ye yaptığı değerlendirmede, Enders, "Bijan (Kian), bu proje ile kendileri arasında hiçbir şekilde ilişki kurulmasını istemediklerini söyledi. Bana, 'Bu işin arkasında Flynn Intel Group'un olduğunu kimsenin bilmesini istemiyoruz' dedi" diye konuştu.

Bahtiyar da söz konusu belgeselin amacı konusunda "kandırıldığını" öne sürdü.

Bahtiyar, kendisini de Kian'ın projeye dahil ettiğini ve işi kabul ederken bunu Türkiye ile Fethullah Gülen'in ilişkileri üzerinde araştırmaya dayanan, objektif bir çalışma zannettiğini ancak kısa süre sonra belgeselin "Gülen'e saldırmak için hazırlandığını" fark ettiğini söyledi.

Bahtiyar ayrıca, Kian ile şirketin Virginia'nın Alexandria kentinde buluşmayı kabul ettiğini ve buluşmanın yapıldığı ofise gelene kadar burasının Flynn Intel Group'un merkezi olduğunu bilmediğini belirtti.

Bahtiyar, "İşin arkasında Flynn Intel Group'un olduğunu anlayana kadar proje beni çok heyecanlandırmıştı" dedi.

Bu görüşmeden kısa bir süre sonra, Kian Bahtiyar'ı tekrar aradı ve belgeselde kullanılmak üzere mülakatların yapılacağı Washington'daki bir butik otele çağırdı.

Enders, mülakatların büyük bir gizlilik içerisinde yapıldığını ve odada neler olduğunun anlaşılmaması için teknik ekipmanları peyderpey otele soktuğunu ifade etti.

Bahtiyar, otelde internet andıcı davası nedeniyle bir süre tutuklu kalan Genelkurmay Eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin ile OdaTV davasından dolayı Mart 2011'de tutuklanarak bir yıl Silivri Cezaevi'nde yatan gazeteci Nedim Şener ile mülakatlar gerçekleştirdi.

WSJ, Pekin ve Şener'in geçmişte Gülen yapılanmasının kurduğu komplolar nedeniyle tutuklu kaldıklarını söylediklerini ve bu konunun ABD'li yetkililer nezdinde gündeme getirilmesinin önemli olduğunu düşündükleri için bu projede yer almayı kabul ettiklerini belirtti.

Bahtiyar, odaya gelene kadar kimlerle mülakat yapacağını bilmediğini ve Kian'ın sorularak soruları kendisine yazılı olarak verdiğini de aktardı.

Mülakatın sonunda Kian da bazı sorular yöneltti. WSJ'nin yayınladığı ham görüntülere göre, Kian'ın "Kamerada görünmek istemiyorum" diye fısıldadığı duyuluyor.

Flynn Intel Group, söz konusu projenin tamamlanmasının ardından dağıtılması ve ulusal kanallarda yayınlanmasını sağlamak için Washington'ın en etkili danışmanlarından Jim Courtovich'in sahibi olduğu lobicilik şirketi SGR LLC'yi tuttu.

Adalet Bakanlığı'na sunulan belgelerde Flynn Intel Group'un bu şirkete ikisi Ekim, biri de Kasım ayında olmak üzere üç defada "Halkla İlişkiler" açıklamasıyla toplam 40 bin dolar ödeme yaptığı görülüyor.

Flynn Intel Group'la kontratı imzalayan Hollanda merkezli danışmanlık şirketi Inovo BV'nin ve Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Alptekin de WSJ'ye yaptığı açıklamada, Gülen'in yarattığı tehdidin ABD'ye anlatılması amacıyla bu belgeselin gündeme getirildiğini söyledi.

Haberde görüşlerine yer verilen Alptekin, "Aklımızda kısa, '60 Minutes' programı tarzında bir şey vardı. Bunun iyi bir etki yaratacağını düşündük" dedi.

Flynn Intel Group'un ABD Adalet Bakanlığı'na sunduğu belgelere göre, Alptekin'in başında olduğu Inovo BV'den Eylül ayında 200 bin, Ekim'de 185 bin ve Kasım'da da 145 bin dolar olmak üzere üç defada toplam 530 bin dolar ödeme yapıldı.

Eylül ve Ekim aylarında da bu kez Flynn Intel Group'tan Inovo'ya 40'ar bin dolarlık ödemeler gönderildi.

Alptekin, yapılan kontratın lobi faaliyetlerini de kapsaması ancak Flynn Intel Group'un ise lobi yapma konusunda herhangi bir plan sunmamasından dolayı belli bir miktarı iade aldıklarını söyledi.

Alptekin, Flynn Intel Group'a yapılan ödemelerin kendi şirketinden yapıldığını ve Türk hükümeti için çalışmadığını belirtiyor.

Adalet Bakanlığı'na sunulan belgelerde ayrıca, Eylül 2016'da Türkiye'deki siyasi ortamın daha iyi anlaşılması için şirket yetkililerinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji Bakanı Berat Albayrak ile New York'ta bir araya geldiği de belirtiliyor.