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Dünya

WSJ: Erdoğan kanser dedikodularına son vermek istiyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumu konusunda Mehmet Ali Birand ile yaptığı mülakat yabancı basına da yansıdı.

22 Ocak 2012 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumu konusunda Mehmet Ali Birand ile yaptığı mülakat yabancı basına da yansıdı. Wall Street Journal gazetesi, Erdoğan kansere yakalandığı ve kemoterapi gördüğü konusundaki dedikodulara bir son vermek için sessizliğini bozduğunu vurgulayarak, "Eğer siyasetten çekilirse onun yerine geçecek halefinin kim olacağı açık bir şekilde belli değil" diye yazdı.


ABD’nin çok satan gazetesi Wall Street Journal, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kansere yakalandığı ve kemoterapi gördüğü konusunda artan dedikodulara bir son vermek için sessizliğini bozdu" diyerek Mehmet Ali Birand ile yaptığı mülakata yer verdi.


Gazete, "Sayın Erdoğan modern Türk tarihinin en güçlü siyasi liderlerinden biri. Adalet ve Kalkınma Partisi ya da AK Parti’nin başarılı seçim zaferinden sonra Başbakan olarak üçüncü dönemini yönetiyor. Eğer siyasetten çekilirse onun yerine geçecek halefinin kim olacağı açık bir şekilde belli değil" diye yazdı.


Haberde, Başbakan Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili detaylar verdiğine işaret edilerek, Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin haberde Erdoğan’ın kemoterapi görmediğinin vurgulandığı ifade edildi.

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