T24 LogoT24 Logo
Gündem

WSJ: Erdoğan ilk defa şaşırtmıyor

Wall Street Journal, Başbakan Erdoğan’ın “muğlak TLZone açıklamalarının" Türk medyasında tartışmaları da beraberinde getirdiğini belirtti

02 Kasım 2012 12:39

Wall Street Journal, Başbakan Erdoğan’ın “TLzone” önerisine ilişkin “Erdoğan’ın yorumları ilk defa şaşırtmıyor” derken TL’nin son yıllarda büyük mesafe kaydettiğine vurgu yaptı.

ABD’nin borsa ve iş çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal, Başbakan Erdoğan’ın “muğlak TLZone açıklamalarının" Türk medyasında tartışmaları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Gazete, Erdoğan’ın Ocak ayından bu yana dolar karşısında yüzde 5 güçlenen Türk Lirası’nın nasıl “TLZone” olabileceğine dair detay vermediğini kaydetti.

Gazete, Başbakan Erdoğan’ın yorumlarının ilk defa şaşırtmadığını öne sürerek, Erdoğan'ın 2011 yılında da Türkiye’nin sıfır reel faiz oranına sahip olması gerektiğini söylediğini anımsattı. Avrupa’da yaşanan ekonomik krize de vurgu yapan WSJ, şüpheler bir tarafa bırakılırsa Türkiye’nin para biriminin son yıllarda büyük mesafe kaydettiğine dikkat çekti.

Gazete Türkiye’nin dünyanın en hızlı ekonomik büyüme oranına sahip ülkelerden biri olduğunu ve düşük enflasyon seviyesinin “lira markası” nın Türkiye için bir yük olmak yerine bir varlık olmasına yardım ettiği yorumunu yaptı.

ETİKETLER

erdoğantürkiyebaşbakanwall street journaltlzone

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24