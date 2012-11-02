WSJ: Erdoğan ilk defa şaşırtmıyor

Wall Street Journal, Başbakan Erdoğan’ın “TLzone” önerisine ilişkin “Erdoğan’ın yorumları ilk defa şaşırtmıyor” derken TL’nin son yıllarda büyük mesafe kaydettiğine vurgu yaptı.

ABD’nin borsa ve iş çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal, Başbakan Erdoğan’ın “muğlak TLZone açıklamalarının" Türk medyasında tartışmaları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Gazete, Erdoğan’ın Ocak ayından bu yana dolar karşısında yüzde 5 güçlenen Türk Lirası’nın nasıl “TLZone” olabileceğine dair detay vermediğini kaydetti.

Gazete, Başbakan Erdoğan’ın yorumlarının ilk defa şaşırtmadığını öne sürerek, Erdoğan'ın 2011 yılında da Türkiye’nin sıfır reel faiz oranına sahip olması gerektiğini söylediğini anımsattı. Avrupa’da yaşanan ekonomik krize de vurgu yapan WSJ, şüpheler bir tarafa bırakılırsa Türkiye’nin para biriminin son yıllarda büyük mesafe kaydettiğine dikkat çekti.

Gazete Türkiye’nin dünyanın en hızlı ekonomik büyüme oranına sahip ülkelerden biri olduğunu ve düşük enflasyon seviyesinin “lira markası” nın Türkiye için bir yük olmak yerine bir varlık olmasına yardım ettiği yorumunu yaptı.