WSJ: Bir parça Yunan adası ister misiniz?

VARLIKLAR GELİŞMEMİŞ BÖLGELERDE



BİRKAÇ AY İÇİNDE BAŞLIYOR



Papandreu hükümetinin borçları ödemek için kamu varlıklarını satmaya hazırlanması, yatırımcıların ilgisini Yunan emlak piyasasına çevirdi. ABD'li Wall Street Journal, "Bir parça Yunan adası almak ister misiniz?" başlıklı haberinde Yunanistan'ın elinde şu an 75 bin adet varlıktan oluşan uzun bir listenin bulunduğuna işaret etti.Hükümet, varlık satışına danışmanlık yapacak konsorsiyuma liderlik etmesi için National Bank Of Greece görevlendirdi.Konsorsiyum ilk etapta 20 ila 30 emlağı satmaya hazırlanıyor. IMF, Yunanistan'ın emlak satışından 15 milyar Euro'ya varan gelir elde edebileceğini öngörüyor. National Bank of Greece'e göre ise gelir 30 milyar Euro'ya ulaşabilir.Uzmanlara göre, özelleştirmeye doğru varlıklarla başlamak, sürecin başarılı şekilde devam etmesi için büyük önem taşıyacak. Ülkede kamu varlıklarının büyük bölümü gelişmemiş veya ücra bölgelerde yer alıyor. Bu yüzden hükümet, bu bölgeleri kalkındıracak projelere öncelik verecek. Yunan yetkililer, bunun ülkenin en önemli sektörlerinden turizm için çok önemli olduğunu belirtiyor.Varlık satışları birkaç ay içinde başlayacak. Ancak bu, kamu envanterindeki emlak varlıklarının hepsinin satılacağı anlamına gelmiyor. Yunan hükümeti, emlak satışının yanında, uzun vadeli kira sözleşmeleriyle de gelir elde etmek istiyor. Yunanistan'ın elindeki emlağın 30-40 yıllık dönemler için kiralaması, halkın bu sürece göstereceği tepkinin azalmasını sağlayacak. Yunan halkı varlık satışı haberlerinden büyük rahatsızlık duyuyor. Kiralama yöntemi, finansmana büyük kaynak ayırmak istemeyen yatırımcılara da kolaylık sağlamış olacak.