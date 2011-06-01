T24 LogoT24 Logo
Dünya

WSJ: Bir parça Yunan adası ister misiniz?

Yunanistan elindeki 75 bin emlağın satışı için düğmeye basıyor. ABD'li Wall Street Journal, "Bir parça Yunan adası almak ister misiniz?" diye yazdı...

01 Haziran 2011 03:00

T24 - Yunanistan elindeki 75 bin emlağın satışı için düğmeye basıyor. ABD'li Wall Street Journal, "Bir parça Yunan adası almak ister misiniz?" diye yazdı. 

Papandreu hükümetinin borçları ödemek için kamu varlıklarını satmaya hazırlanması, yatırımcıların ilgisini Yunan emlak piyasasına çevirdi.  

ABD'li Wall Street Journal, "Bir parça Yunan adası almak ister misiniz?" başlıklı haberinde Yunanistan'ın elinde şu an 75 bin adet varlıktan oluşan uzun bir listenin bulunduğuna işaret etti. 

Hükümet, varlık satışına danışmanlık yapacak konsorsiyuma liderlik etmesi için National Bank Of Greece görevlendirdi.

Konsorsiyum ilk etapta 20 ila 30 emlağı satmaya hazırlanıyor. IMF, Yunanistan'ın emlak satışından 15 milyar Euro'ya varan gelir elde edebileceğini öngörüyor. National Bank of Greece'e göre ise gelir 30 milyar Euro'ya ulaşabilir. 


VARLIKLAR GELİŞMEMİŞ BÖLGELERDE

Uzmanlara göre, özelleştirmeye doğru varlıklarla başlamak, sürecin başarılı şekilde devam etmesi için büyük önem taşıyacak. Ülkede kamu varlıklarının büyük bölümü gelişmemiş veya ücra bölgelerde yer alıyor. Bu yüzden hükümet, bu bölgeleri kalkındıracak projelere öncelik verecek. Yunan yetkililer, bunun ülkenin en önemli sektörlerinden turizm için çok önemli olduğunu belirtiyor.


BİRKAÇ AY İÇİNDE BAŞLIYOR

Varlık satışları birkaç ay içinde başlayacak. Ancak bu, kamu envanterindeki emlak varlıklarının hepsinin satılacağı anlamına gelmiyor. Yunan hükümeti, emlak satışının yanında, uzun vadeli kira sözleşmeleriyle de gelir elde etmek istiyor. Yunanistan'ın elindeki emlağın 30-40 yıllık dönemler için kiralaması, halkın bu sürece göstereceği tepkinin azalmasını sağlayacak. Yunan halkı varlık satışı haberlerinden büyük rahatsızlık duyuyor. Kiralama yöntemi, finansmana büyük kaynak ayırmak istemeyen yatırımcılara da kolaylık sağlamış olacak.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24