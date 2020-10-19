WSJ: Bir Beyaz Saray yetkilisi, geçen aylarda Esad hükûmetiyle temas kurmak üzere Şam'a gitti

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Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin kısa süre önce Beşar Esad hükûmetiyle görüşmek üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gittiği iddia edildi. Görüşmenin gerçekleşmesi Washington ile Şam arasında 10 yılı aşkın süredir kurulan ilk üst düzey temas anlamına geliyor.

Wall Street Journal'ın Trump yönetimi yetkilileri ve konuya ilişkin bilgisi olan diğer isimlere dayandırdığı haberine göre Başkan Donald Trump'ın asistanlarından Beyaz Saray'ın en üst düzey terörle mücadele yetkilisi olan Kash Patel, geçen aylarda Şam'a gitti.

Patel'in, Washington'un Esad yönetimi tarafından alıkonduğuna inanılan iki ABD'li gazetecinin serbest bırakılması amacıyla yapıldığı belirtildi.

Kaynaklar, Patel'in Şam'da kimlerle görüştüğünü söylemedi.

Beyaz Saray ile Şam arasında bilinen son resmi temas 2010'da gerçekleşmişti. 2012'de Esad yönetiminin protestolara verdiği karşılıktan sonra ABD, Şam ile temaslarını kesti ve hükûmete istifa çağrısı yaptı.

2012 yılında serbest çalışan gazeteci Austin Tice ve 2017'de Suriyeli-ABD'li terapist Majd Kamalmaz ortadan kaybolmuştu. Kamalmaz en son Suriye hükûmetine ait bir kontrol noktasında görülmüştü.