WSJ: Bill Gates, yönetim kurulu bir çalışanla ilişkisini soruşturunca Microsoft'taki görevini bırakmak zorunda kaldı

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Bill Gates'in 2020 yılında Microsoft Yönetim Kurulu'ndan, kurulun kendisinin bir kadın çalışanla yaşadığı ilişkiyi soruşturmaya başlamasının ardından ayrıldığı iddia edildi.

Gates, 2020'nin Mart ayında kurduğu teknoloji devinin yönetim kurulu başkanlığını bırakmıştı. Gates'in sözcüsü, Microsoft kurucusunun sivil toplum kuruluşuna daha çok odaklanabilmek için şirketteki görevini bıraktığını söyledi.

Wall Street Journal'a konuşan bir kaynak, "Microsoft Yönetim Kurulu üyeleri geçmişte bir kadın çalışanla uygunsuz şekilde romantik ilişkisi olduğu gerekçesiyle 2020'de Bill Gates'in görevini bırakması gerektiğine karar verdi" diye konuştu.

Gates'in sözcüsü gazeteye, "İlişki neredeyse 20 yıl önceydi ve dostane şekilde sona erdi" dedi.

AFP'ye konuşan bir Microsoft sözcüsü, "Bill Gates 2000 yılında bir şirket çalışanıyla ilişki başlatmaya çalıştı. Yönetim Kurulu'nun bir komitesi, kapsamlı bir inceleme yapmak için şirket dışı bir hukuk firmasıyla çalıştı" dedi. Sözcü, şirketin 2019'un ikinci yarısında durumdan haberdar olduğunu söyledi.

Bahsi geçen çalışan, WSJ'ye yolladığı mektupta bir mühendis olduğunu ve Gates'le yıllarca birlikteliği olduğunu bildirdi.

Bill ve Melinda Gates, 3 Mayıs'ta 27 yıllık evliliklerini sonlandıracaklarını açıklamıştı.