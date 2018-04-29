WSJ: 'Beyaz Saray Fed Başkanı olarak Powell'ı aday gösterecek'

Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan Merkez Bankası Fed başkanlığına eski hazine bakanı yardımcısı Jerome H. Powell'ı aday göstereceğini öne sürdü. Beyaz Saray'dan resmi açıklama ise bugün yapılacak.

Gazete, Trump'ın Fed guvernörü olan Jerome Powell'ı Salı günü arayarak kendisini aday göstermek istediğini kaleme aldı.

Aynı zamanda Reuters ve Bloomberg de çeşitli kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde Trump'ın Fed başkanı adayının Powell olacağını öne sürdü.

Eğer Beyaz Saray da Fed başkanı adayının Powell olduğunu doğrularsa, Fed'in ilk kadın başkanı olan Janet Yellen'ın görevi sona erecek.

Böylece 1978 yılından beri ilk defa bir ABD başkanı, Fed başkanının görevine birinci döneminin ardından son vermiş olacak.

Normalde diğer partiden olan başkan tarafından bile seçilmiş olsa Amerikan başkanları Fed başkanlarının görev sürelerinin iki dönem olmasını gözetiyor.

Fed başkanlığına eski ABD başkanı Barack Obama tarafından seçilen Yellen, 2014 yılından beri Fed'i yönetiyordu.

Yellen'ın görev süresinin Şubat ayında sona ermesi bekleniyor.

Eğer Trump Fed başkanlığına aday olarak Powell'ı gösterirse Senato'nun bu kararı onaması gerecek.

Powell'ın başkan olması takdirinde Yellen'ın para politikası yönetimini devam ettirmesi, finansal regülasyonlarda daha hafif bir yol izlemesi bekleniyor.

Yellen, 2015 yılının sonundan beri dört defa faizleri artırmıştı.

Yellen'ın güvenilir bir müttefiki olan Powell'ın da 2020'ya kadar yavaş yavaş faizleri artırması bekleniyor.

Ancak Powell'ı zor bir görev de bekliyor.

Finansal krizin yarattığı olumsuz tablonun üstesinden gelen Amerikan ekonomisi son yıllarda iyi bir büyüme performansı göstermiş, Yellen görevdeyken işsizlik son 16 yılın en düşük seviyesine inmişti.

Powell'ın daha hızlı bir büyüme isteyen ve faizleri düşük tutmaktan yana olan bir ABD başkanının yönetimi altında iyi bir performans sergilemesi gerekecek.

Eğer Powell faizleri hızlı bir şekilde yükseltirse, Amerikan ekonomisinin büyümesine ve Trump'ın gurur duyduğu hisse seneti piyasalarının iyi performansına gölge düşürebilir.

Eğer ekonomiyi daha gevşek bırakırsa enflasyon yükselebilir, piyasalarda balonların oluşmasına neden olabilir ve Fed'in güvenilirliği sarsılabilir.

Powell, ismi ortaya atıldığından beri bahis sitelerinde en önde olan adaydı.

Piyasaların WSJ haberine verdiği tepki ise yumuşak oldu. Dolar kısa bir süreliğine kazançlarını geri verse de günü haberler çıkmadan önceki haliyle kapadı.

Amerikan tahvilleri yükselişini sürdürdü.

S&P 500 vadelileri ise Asya piyasalarında çok fazla değişmedi.