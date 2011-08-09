WSJ: Başçı yatırımcıyı ikna edemedi

T24- İMKB'de Pazartesi günü yaşanan büyük gerileme, yatırımcıların Merkez Bankası'nın politikalarının reddi olarak yorumlandı. Wall Street Journal gazetesi, Türk borsasındaki yüzde 7.1'lik düşüşe vurgu yaptığı analizinde yatırımcıların Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın, para politikasına ilişkin savunmasını reddettikleri öne sürdü.

ABD'nin borsa ve iş dünyasının gazetesi Wall Street Journal, "Türk Hisseleri Beş Yılın En Büyük Düşüşünü Kaydetti" başlıklı haber analizinde "Yatırımcılar küresel riskten uzak kalıp Merkez Bankası Başkanı'nın para politikasına ilişkin savunmasını reddetti gibi görünürken Türk hisseleri Pazartesi günü yüzde 7.1 düştü" görüşünü öne sürdü.

Borsadaki gerilemenin Ekim 2008'den beri en büyük düşüş olduğuna işaret eden gazete, tüm yükselen piyasalarda yatırımcıların, Avrupa'nın yoğunlaşan borç sorunları ve ABD'nin kredi notunun aşağıya çekilmesinden etkilendiklerini belirterek "Ancak Türk hisseleri, olağandışı bir biçimde vurularak yükselen piyasalardaki yüzde 4.4'lük ortalama gerilemeyi aştı ve başlıca ekonomilerden oluşan G20 grubunun borsalarındaki en büyük düşüşlerinden biri yaşadı" dedi.

ABD'li gazete, Türk tahvillerinin de düştüğünü, liranın zayıflayarak euroya karşı rekor bir düzeye indiğini, Türk hisselerinin Cuma günü yüzde 5 değer kaybettiğini vurgularken "Bu zayıflamaya önemli bir katkıyı da yatırımcıların Türkiye'nin şişen cari işlemler açığı konusundaki kaygıları ve Merkez Bankası'nın alışılmamış para politikasına ilişkin kuşkular yapıyor" yorumuna yer verildi.

Erdem Başçı'nın Merkez Bankası başkanlığını Nisan ayında üstlendikten sonra Pazartesi günü ilk televizyon mülakatını verdiğine işaret eden WSJ, Başçı'nın Perşembe günü alınan faiz indirimi kararının Türkiye'ye "avantaj" sağladığı sözlerine vurgu yaptı. Başçı'nın, küresel koşullara bağlı olarak yeni bir indirim olabileceği sinyali verdiğini kaydeden gazete şöyle devam etti:

"Pazartesi günü yayınlanan beklenenden zayıf sanayi üretim verileri, Sayın Başçı'nın, Türk ekonomisinin, çoğu iktisatçıların inandığından daha hızlı soğuduğu ve aşırı ışınma kaygılarının yersiz olduğu yönündeki pozisyonunu destekler gibi göründü."

WSJ, sanayi üretiminin, Haziran'da önceki yılın eş ayına göre yüzde 6.7 arttığını, bu oranın Mayıs'taki yüzde 8'lik düzeyinin ve tahminlerin altında olduğunu kaydetti.



Yatırımcı hâlâ kuşkulu



Haberde BNP Parisbas'ın, "Başçı'nın sözleri tüm senaryoların bir faiz indirimine götürdüğünü ima ediyor" yolundaki değerlendirmesine yer verildikten sonra "Ancak yatırımcılar, Banka'nın reçetelerinden kuşku duymayı sürdürüyor" diye yazdı.

Royal Bank of Canada'nın, Türkiye'nin 2012 yılına ilişkin büyüme tahminlerini yarı yarıya azaltarak yüzde 2.2'e indirdiğine dikkat çekilen analizde RBC iktisatçılarının "Şimdi ekonomi için "temel senaryoları'nın sert bir iniş olduğunu" söyledikleri belirtildi.



Türkiye ek sorunlar yarattı



WSJ, ayrıca ING Bank'ın "Türkiye'nin, yatırımcıların beğenmedikleri veya anlamadıkları bir politika karışımı ile kendisi için ek sorunlar yarattığını" görüşüne dikkat çekti.

"Yatırımcılar, Türkiye'nin alışılmamış politikasının potansiyel etkisi konusunda artan biçimde tedirgin" diyen gazete, Merkez Bankası'nın geçen hafta verdiği faiz indirimi kararının "tedirginliği artırdığını" öne sürdü.

Gazete, haber analizine, "Ekonomistler, Merkez Bankası Başkanı'nın Pazartesi günü verdiği izahın, muhtemelen, bu yıl başlıca yükselen piyasaların para birimleri arasında en kötü performans gösteren lira üzerinde baskı yapmayı sürdüreceğini söylüyorlar" ifadeleriyle son verdi.