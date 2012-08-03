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Ekonomi

WSJ: Altın tahıl etkisiyle yükselebilir

Mısır ve soya fasulyesi fiyatları yükseldikçe enflasyon kaygısı arttığı için altın korunma aracı olarak rağbet görebilir

03 Ağustos 2012 13:22

Gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle oluşan enflasyon kaygısının altını yükseltebileceği belirtiliyor.

Mısır ve soya fasulyesi fiyatları yükseldikçe enflasyon kaygısı arttığı için altın korunma aracı olarak rağbet görebilir.

Wall Street Journal'in haberine göre, altın son aylarda fiziksel ve yatırımcı taleplerindeki düşüşle hareket etti ama enflasyon küresel bir endişe kaynağı olursa şansı dönebilir.

UBS Analisti Edel Tully "Çin ve Hindistan gibi kültürlerinde altına merak olan ülkelerde, gıda enflasyonunun tırmanmasıyla talep görebilir. Gelişen ülkelerden gelecek fiziksel talep, batıyı da altına yöneltebilir" dedi.

Chicago Borsası'na göre soya fasulyesi fiyatı bu yıl yüzde 3.5 yükseldi, mısır vadelisi ise yüzde 3'e yakın primli. 20 Temmuz'da soya ve mısır vadelileri rekor kırdı. UBS'e göre, gıda Çin'de TÜFE'nin yüzde 30'u, Hindistan'da ise yüzde 50'sine denk geliyor. Birleşmiş Milletler'in gıda ve tarım organizasyonu da gelecek ay açıklayacağı gıda fiyatı endeksinin 3 aylık düşüş grafiğini kıracağı uyarısında bulunuyor.

Piyasalarda altının ons fiyatı 1590 doların altında işlem görmeye devam ediyor.

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