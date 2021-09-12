WSJ: Afganistan'dan Özbekistan'a kaçan Afgan pilotlar, ABD üssüne transfer edilecek

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Afganistan Hava Kuvvetleri’ne bağlı çalışan ve Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Özbekistan’a kaçan bir grup pilotun bir ABD askeri üssüne transfer edileceği belirtildi.

The Wall Street Journal’da yer alan habere göre, ABD ve Özbekistan arasında yapılan bir anlaşma sonucu pilotların bu hafta içinde ABD üssüne götürülebileceği belirtildi. Afgan pilotların ilk olarak Doha’daki ABD üssüne gideceği daha sonra nereye geçeceklerinin ise belli olmadığı aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Özbek yetkililer konu üzerine yorum yapmadı.

Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesiyle 585 Afgan pilot ve ailelerinin Özbekistan’a kaçtığı biliniyor. Taliban, Özbekistan’a Afgan pilotların iade edilmesi için baskı yapıyordu.