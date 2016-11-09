WSJ: AB, Türkiye ile müzakereleri durdurma başlığıyla toplanıyor

Wall Street Journal gazetesi, Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin dışişleri bakanlarının önümüzdeki hafta, Türkiye ile müzakerelerin durdurulması başlığını konuşmak için buluşacağını yazdı.

Gazetenin, 2 üst düzey yetkiliye dayandırdığı habere göre, Pazartesi günü Brüksel'de gerçekleştirilecek görüşme öncesi, birliğe üye ülkeler arasında bir bölünme de söz konusu.

Habere göre, birlikteki bazı ülkeler, mültecilerin geri kabulü anlaşması ve IŞİD'e karşı yürütülen mücadeleyi etkileyececeği gerekçesiyle, "müzakereleri durdurma" kararına mesafeli duruyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'in "İdam cezasını geri getirmediği takdirde Türkiye ile anlaşmaları sonlandırmak büyük bir diplomatik hata olur" sözlerinin de yer aldığı haberde, çarşamba günü yayınlanacak "Avrupa Komisyonu taslak raporuna" ilişkin de ayrıntılar bulunuyor.

Wall Street Journal'in bazı detaylarını açıkladığı o rapora göre, Türkiye, 2015 yılı ile kıyaslandığında, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü ve insan hakları konusunda geriye gitti.

Habere göre, taslak raporda, 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişimi sonrası yaşanan hukuk sürecine atıflar bulunuyor. "40 bine yakın kişinin gözaltına alındığı, neredeyse 140 bin kişinin işlerinden atıldığı, 4 bin civarında enstitü ve iş yerinin kapatıldığı ve bunlara devlet tarafından el koyulduğu " ifadesi taslakta yer alıyor.

Gazeteye göre aşağıdaki cümleler de taslak raporda bulunuyor:

"Atılan tedbir amaçlı adımların ölçeği ve doğası çok ciddi sorular doğurmuştur. Elde edilen deliller ve kullanılan yöntemlerin belirsizliğiyle ilgili endişeler, 'baştan suçlu' algısıyla hareket edildiğini düşündürüyor"

Taslak raporda, iş dünyasının da atılan adımlardan endişe duyduğu ve etkilenmeye başladığı ifadesinin yer aldığı söyleniyor.

Gazetenin haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da müzakereleri durdurmayı düşündüğü hatırlatılarak, Erdoğan'ın, "Türkiye'yi 53 yıldır kapıda bekleten Avrupa Birliği'nden ne bekleyebiliriz ki ? Kendimizi kandırmayalım. Biz kendi göbeğimizi keseriz." sözlerine yer veriliyor.