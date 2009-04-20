Wright gitti, Torres geldi



Ligde şampiyonluğu hedefleyen ve play-off serisine odaklanan Türk Telekom, sakatlıktan kurtulamayan ve sezonu kapattığı belirlenen Michael Wright ile yollarını ayırırken, İtalya'nın Udine takımından forvet oyuncusu Oscar Torres'i transfer etti.



Venezuella Milli Takımı'nda da görev yapan ve Avrupa'da daha önce CSKA Moskova, BC Khimki, Napoli ve Fortitudo Bologna gibi önemli takımlarda forma giyen 33 yaşındaki Torres, bu sezon İtalya Ligi'nde 21 maçta 12.2 sayı, 6.1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.



Son haftalarda sakatlık ve hastalıklar yüzünden doğru dürüst antrenman yapma olanağı dahi bulamadıklarını belirten, Efes Pilsen, Darüşşafaka ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yenilgilerini buna bağlayan antrenör Ercüment Sunter, ''Amacımız ikinciliğimizi korumak ve play-off'a eksiksiz girebilmek. Bajramovic ve El-Amin'den sonra kadromuza kattığımız Torres, tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu. Kısa sürede takıma adapte olmasını sağlamaya çalışacağız. Play-off'larda taraftarımızın da desteğiyle, başkente şampiyonluk kupasını getireceğimize inanıyoruz'' dedi.



