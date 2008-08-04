WRC'de Loeb fırtınası



Tempo24-



Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) sezonun 9. yarışı Finlandiya Rallisi'ni Citroen pilotu Sebastien Loeb kazandı.Son 4 yılın şampiyonu Fransız sürücü, kariyerinde ilk kez Finlandiya'daki yarışı ilk sırada tamamladı.



Yeniden koşulmaya başlanan Türkiye Rallisi geçtiğimiz haziran ayında Antalya Kemer'de gerçekleştirildi. Ford pilotu Hirvonen'in zaferiyle sona eren yarışın akabinde 6 hafta ara verilen WRC'de heyecan Finlandiya ile geri döndü. Daha çok Finli pilotların boy göstermesi nedeniyle bir nevi WRC'nin ana vatanı gözüyle bakılan Finlandiya'da ev sahibi ülke dışından yarışan sürücülerin işi gerçekten zor oluyordu. Zaten rallinin 57 yıllık tarihinde bu yarışı İskandinav kökenli olmayan 4 pilotun kazanabilmesi durumu çok iyi anlatıyordu.



Dar ve ağaçlarla çevrili orman yolları ile en popüler yarışlardan biri olan ralli, bunun yanı sıra toprak etapları ve otomobillerin inanılmaz uçuşlarıyla pilotlar açısından tam bir kâbus oluyordu. Bu sezon 5'i yeni olmak üzere 24 özel etabın koşulduğu Finlandiya'da pilotlar 3 günde toplam 340,42 kilometre yol kat etti. Tüm zamanların en iyi pilotu gözüyle bıkılan Loeb, Finlandiya Rallisi'ni kazanmak istediğini her fırsatta dile getiriyordu. Ancak ünlü pilot, bunun için risk alarak 5. Dünya Ralli Pilotlar Şampiyonluğu şansını zora sokamayacağını söylemişti. WRC'de 2002'den bu yana parkurların tozunu yutan Loeb, Finlandiya öncesi 41 kez ralli kazandı. Bunca yarış içinde her türlü sevinci yaşayan Loeb, Finlandiya'da hiç zafer tadamamıştı. Sürücüler klasmanında ilk sırada ilerleyen Ford'un Fin pilotu Mikko Hirvonen ise hem ülkesinde kazanmak hem de Loeb'le puan farkını açmanın planlarını yapıyordu. Hirvonen, daha önce 7 kez yarıştığı Finlandiya'da en iyi sonucu geçen yıl elde etmişti. Fin pilot, emekliye ayrılan vatandaşı ve takım arkadaşı Gronholm'ün ardından ikinci sırada finişe ulaşmıştı.



Bu yıl Gronholm'ün yokluğunda Loeb ile Hirvonen arasında geçeceği tahmin edilen Finlandiya Rallisi'ndeki yarışçı, tam da bu şekilde devam etti. 3 gün boyunca 80 bin kişinin izlediği yarışta iki pilot arasındaki süre 20 saniyeyi aşmadı. 24 özel etabın 15'ini kazanan Loeb, Hirvonen'in 9 saniye önünde kariyerinin 42. zaferine imza attı. Subaru'dan Atkinson 3, Citroen'den Daniel Sordo 4, Ford'dan Henning Solberg 5, Subaru'dan Petter Solberg 6, Ford'dan Matti Rantanen 7 ve Suzuki'den Toni Gardemeister 8. olarak Finlandiya Rallisi'nde puan çıkardı.



Aldığı 10 puanla puanını 66'ya çıkaran Loeb, yine de 8 puan elde eden şampiyona lideri Mikko Hirvonen'in 1 puan gerisinde kaldı. 37 puanlı Chris Atkinson da bu iki pilotu takip ediyor. WRC'de sezonun 10. yarışı 15-17 Ağustos tarihlerinde Almanya'da koşulacak.



Citroen pilotu Sebastian Loeb'ün kazandığı Finlandiya Rallisi'nde Türk rüzgarı da esti. Fiesta Sporting Trophy International yarışının üçüncü ayağında ilk iki ve dördüncü sırayı pilotlarımız elde etti. Emre Yurdakul-Can Erkal ikilisi birincilik kürsüsüne çıktı. Koray Muratoğlu ikinciliği kazanırken şampiyona lideri Burcu Çetinkaya yarışı dördüncü olarak bitirdi. Loeb'ün takım arkadaşı Daniel Sordo, yarışta dördüncü oldu.



