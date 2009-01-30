WRC heyecanı başlıyor



Dünya Ralli Şampiyonası bugün startı verilecek İrlanda Rallisi ile başlıyor. Küresel mali krizin en çok etkilediği branşlardan rallide, bu yılın da en büyük favorisi Citroen pilotu Sebastian Loeb...





12 yarıştan oluşan Dünya Ralli Şampiyonası büyük eksiklerle de olsa başlıyor.



Küresel mali kriz nedeniyle Subaru ve Suzuki'nin çekildiği şampiyonada sadece iki fabrika takımı Citroen ve Ford arasında çekişme yaşanacak.



Yeni rotasyon sistemi nedeniyle, geleneksel olarak sezonun açıldığı Monte Carlo Rallisi’nin yerini İrlanda Rallisi aldı. İlk kez 2007'de şampiyona takvimine dahil edilen İrlanda Rallisi’nin bu yıl ikincisi yapılıyor. Asfalt zeminli 19 özel etabı, dar ancak hızlı oluşu dikkat çekiyor. Değişken hava şartları, hatta karşılaşılması muhtemel kar ve buz da ekipleri düşündürüyor. Bu yarışta mühürlenen motorlar sonraki iki yarış Norveç ve Güney Kıbrıs rallilerinde de kullanılacak. Bir başka deyişle sürücüler İrlanda'da motorlarını da kollamak durumunda...



Şampiyonanın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Citroen'den Sebastian Loeb ile Ford'dan Mikko Hirvonen arasında geçmesi bekleniyor. Ancak son 5 yılın şampiyonu Sebastian Loeb, şüphesiz 2009'un da en büyük şampiyonluk adayı...



Fransız pilot İrlanda Rallisi öncesi, "Sezona geçen yılkiden 4 farklı yarışla başlıyoruz. Yine de tamamen bilinmezlik çinde değiliz. Bu yarışları 2007 yılından biliyoruz. Yarış takvimi değişiyor, ama bizin hedefimiz hep aynı. Üst üste beş şampiyonluk kazanmış biri olarak 6. şampiyonluktan başka bir hedefim olamaz. İlginç bir sezon olacak. Mikko Hirvonen her geçen yıl kendini geliştiriyor. Jari Matti Latvala da olgunlaştığını kanıtladı. Tabii ki takım arkadaşlarım Dani Sordo ile Chris Atkinson'ı da unutmamak gerek" diye konuştu.



Mikko Hirvonen ise, İrlanda Rallisi’nin 2007'dekinden daha da zor olacağı görüşünde... Ford pilotu, "Etaplar çok dar ve hızlı. Özellikle yoldan çıkanların asfalta taşıyacağı toz toprak zemini iyice kaygan hale getirecek" dedi.