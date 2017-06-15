WP: Trump soruşturma kapsamına alındı

‘Washington Post' gazetesinin haberine göre, Donald Trump'ın başkanlık kampanyası ekibinin Rusya ile ilişkilerini soruşturan özel savcı Robert Mueller yargıyı engellediği şüphesiyle Trump hakkında da soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamına şimdiye kadar sadece Trump'un ekibindeki isimler alınmıştı. Donald Trump şahsı hakkında soruşturma yapılmasının söz konusu olmadığını savunuyordu.

Gazetenin haberinde aralarında Ulusal İstihbarat Başkanı Dan Coats, Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı Mike Rogers ve Rogers'in eski yardımcısı Richard Ledgett olmak üzere gizli servislerin önde gelen temsilcileri özel savcıya ifade vermeye hazır olduklarını açıkladıkları belirtildi. Sorgulamaya bu hafta başlanması bekleniyor.

Donald Trump hakkında soruşturma açılmasına, eski danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmaya son verilmesi için yetkili makamlara baskı yapma teşebbüsünde bulunması neden olmuştu. Rusya ile ilişkiler skandalının kilit ismi Flynn, Moskova ile temasları hakkında yalan söylediği için görevden ayrılmak zorunda kalmıştı.

‘Washington Post' gazetesinin haberinde, Mueller'in Trump'un mart ayında istihbarat başkanı Coats ile yaptığı görüşmede konuşulanları öğrenmek istediği belirtiliyor. Coats güvendiği kişilere, Başkan'ın eski FBI Başkanı James Comey'in Flynn hakkında başlattığı tahkikatı kapatması için kendisine baskı yaptığını söylemişti. Comey mayıs ayında Başkan Trump tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Trump köşeye sıkışıyor

Trump hakkında soruşturma açılması Rusya ile ilişkiler skandalının önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor. Şimdiye kadar başkanlık seçim kampanyası sırasında Trump'ın ekibi ile Rusya arasında illegal sözleşmeler yapılıp yapılmadığı araştırılıyordu. Şimdi ise Trump'un bizzat soruşturmayı engellemeye çalıştığı şüphesi üzerinde duruluyor. Yargıyı engelleme teşebbüsü suç unsuru sayılıyor.

Özel savcının Trump'ı mercek altına alması ABD Başkanı'nın şimdiye kadarki ‘savunma' stratejisini de çürütüyor. Trump soruşturmanın şahsı ile ilgisi olmadığını söylüyordu.

Trump'ın avukatı Marc Kasowitz yayınladığı haberden dolayı ‘Washington Post'u sert bir dille eleştirdi. Soruşturmadaki gizli hususların medyaya sızdırılmasının ‘skandal, affedilemez ve illegal' olduğunu söyleyen Kasowitz gazetenin haberini ise yalanlamadı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG, BÖ