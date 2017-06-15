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Dünya
Deutsche Welle

WP: ABD'den Erdoğan'ın korumalarına soruşturma

Washington Post gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyaretinde göstericilere müdahale eden 12 koruması hakkında soruşturma açıldığını ve yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi.

15 Haziran 2017 14:29

Washington Post gazetesi, polis kaynaklarına dayandırdığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyaretinde Büyükelçilik konutu önündeki göstericilere müdahale eden 12 koruması hakkında yakalama kararı çıkartıldığını bildirdi. ABD polisinin Erdoğan'ın korumalarını göstericilere "kasten saldırmakla" suçladığı belirtildi. Haberde ABD kurumlarının 12 koruma hakkında yürüttüğü soruşturmanın bugün kamuoyuna duyurulacağı kaydedildi.

ABD’de dün de Erdoğan'ın Mayıs ayındaki ABD ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı'nı protesto eden göstericilere saldıran kişilerden Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım adlı iki kişi gözaltına alınmıştı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da bir araya gelmesi öncesi Türkiye Büyükelçiliği'nin konutu önünde toplanan göstericiler "Demirtaş'a özgürlük" pankartı ve Suriyeli Kürtlerin Demokratik Birlik Partisi (PYD) flaması açmıştı.

Aynı esnada Erdoğan aleyhine slogan atan grup karşısında Cumhurbaşkanı'nı karşılamak için toplanan bir grup da lehine gösteri yapmıştı.

İki grup arasında başlayan gerilim önce sözlü tartışmaya sonra da Erdoğan'ın korumalarının müdahalesiyle tekmeli yumruklu kavgaya dönüşmüştü. ABD polisi kavgayı ayırmakta zorlanırken, bazı polis memurları korumaları durdurmak için cop kullanmıştı.

Olayı takip eden haftalarda ABD Temsilciler Meclisi, korumaların protestoculara karşı şiddet kullanmasını kınamış, Türkiye de kınama henüz tasarı aşamasındayken tepki göstermişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu tarafından yapılan açıklamada "Gerçekleri çarpıtan yanlı bir karar tasarısı alelacele oylanarak kabul edilmiştir. Söz konusu tasarıyı reddediyoruz" denilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/afp, BD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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