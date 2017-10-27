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Spor

Wozniacki ve Garcia yarı finale yükseldi

WTA Finalleri Kırmızı grup’ta yarı finalde mücadele edecek isimler belli oldu

27 Ekim 2017 19:36

Kadın Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Kırmızı Grup'ta Caroline Wozniacki ve Caroline Garcia yarı finale yükseldi.

Singapur'da düzenlenen kadınlar sezon sonu turnuvasının 6. gününde, Kırmızı Grup'ta iki karşılaşma oynandı. İlk maçta Fransız Caroline Garcia, Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 0-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yendi.

Diğer mücadelede ise Ukraynalı Elina Svitolina, dünya klasmanının 1 numarası Rumen Simona Halep'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek galibiyetle tanıştı.

Grup maçlarını ikişer galibiyetle tamamlayan Wozniacki ve Garcia adını yarı finale yazdırdı.

Turnuvada yarın oynanacak yarı final maçlarında Karolina Pliskova-Caroline Wozniacki, Venus Williams-Caroline Garcia karşı karşıya gelecek.

 

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