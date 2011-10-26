-Wozniacki: ''Kazandığım için çok mutluyum'' İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - İstanbul'da bugün başlayan TEB BNP Paribas WTA Championships dünya kadınlar tenis şampiyonasında Polonyalı Agnieszka Radwanska'yı yenen Danimarkalı Caroline Wozniacki, kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda kırmızı grupta yapılan karşılaşmada Radwanska'yı 5-7, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-1 geçen Danimarkalı raket, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakibinin de iyi mücadele ettiğini belirtti. Wozniacki, ''Gerçekten çok güzel bir maç oldu. İkimiz de çok iyi savaştık. Kazandığım için çok mutluyum'' dedi. Müsabaka içinde bazen sorun yaşasa da sürekli kazanmaya odaklandığını anlatan Wozniacki, ''Ben her zaman sonuca odaklanıyorum. Ne olduğuna değil, ne olacağına odaklanmaya çalışıyorum'' diye konuştu. Bugün salona maç izlemeye gelen seyircilerin güzel bir atmosfer yarattığını anlatan Danimarkalı oyuncu, kortun biraz farklı olduğunu deli getirerek, ''Kort biraz farklıydı, yavaştı, çok fazla zıplatmıyordu. Biraz da yapışkandı, pürüzsüz gibi değildi. Ama ben beğendim'' ifadesini kullandı. -Radwanska: ''Umarım diğer maçlarda daha iyi oynarım''- Agnieszka Radwanska, Wozniacki karşısında kötü oynamadığını ancak daha iyi olabileceğini belirterek, ''İlk maçlar her zaman beklendiği kadar iyi gitmeyebilir. Çok fazla hatalar yapabilirsiniz. Önemli noktalarda hata yapabilirsiniz. Kötü oynadım demiyorum ama daha farklı olabilirdi. Umarım diğer maçlarda daha iyi oynarım'' dedi. Omuzundaki sakatlığın çok ciddi olmadığını dile getiren Polonyalı raket, ''Uzun maçlarda ağrı geri gelebiliyor ama çok ciddi bir durum değil, oynayabiliyorum. Bugün salonda çok fazla nem vardı. Bu nedenle bazen yapıştırdığım bant çıkıyordu. Bu da sorun oluyordu'' dedi. Caroline Wozniacki'nin bugün iyi mücadele ettiğini dile getiren Radwanska, rakibinin hazır göründüğünü ve sonuna kadar savaştığını vurguladı.