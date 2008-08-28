Woodgate barış istiyor

İngiltere milli takımının Dünya Kupası eleme maçları öncesinde Wembley’de oynadığı ve Çeklerle 2-2 berabere kaldığı maçta taraftarlar takımın performansından memnun kalmayıp onları yuhalamıştı.



Inner City Football Funday’e yaptığı açıklamada Woodgate: “Bence hepimiz sabırlı olmalıyız. Takım halinde birlikte olarak doğru yöne gitmek için elimizden geleni yapmalıyız. Bir futbolcu olarak en istemediğiniz şey taraftarınızın sizi yuhalaması. Duymazdan gelmeye çalışırsınız ama başaramazsınız. Herkes 2010 Dünya Kupasında boy göstermemizi istiyor. Bunu başaramazsak büyük tepki alırız özelliklede taraftarlardan. Umarım amacımıza ulaşırız. Ama bunu başarmak için herkesin desteğine ihtiyacımız var” dedi.

