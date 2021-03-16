Wolverhampton karşısında kazanan Liverpool'da Ozan Kabak, maçın oyuncusu seçildi

Premier Lig'in 28. hafta maçında deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya gele Liverpool maçı 1-0 kazandı. Karşılaşmaya ilk 11 başlayan Milli futbolcu Ozan Kabak maçın oyuncusu seçildi.

Kırmızılar, mücadeleyi 45+2'de Diogo Jota'nın attığı golle 1-0 önde bitirdi ve 46 puanla 6. sıraya yerleşti.

Ligdeki 12. mağlubiyetini alan ev sahibi Wolverhampton ise 35 puanla 13. sırada kaldı.

Liverpool'da maça ilk 11'de başlayan temsilcimiz Ozan Kabak, 90 dakika boyunca görev yaptı. Milli savunmacı, maçın oyuncusu seçildi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Klopp, "Ozan Kabak ve Nathaniel Phillips üst üste ikinci maçlarına çıktılar ve çok iyi oynadılar. Traore'nin savunulamaz bir hızı var. Büyük bir görevi başarıyla tamamladılar ve ikisi de gerçekten çok iyiydi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan maçın 86. dakikasında takım arkadaşı Conor Coady ile çarpışan ve ciddi bir sakatlık geçiren Wolverhampton'un kalecisi Rui Patricio, saha içerisinde yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.