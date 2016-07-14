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Spor

Wolsburg, Mario Gomez'le ilgilendiğini resmen açıkladı

Wolfsburg Sportif Direktörü Klaus Allofs, Mario Gomez'in transfer listelerinde olduğunu söyledi

14 Temmuz 2016 02:14

Bundesliga kulübü Wolfsburg, Mario Gomez'i istediğini resmen açıkladı

Almanya Bundesliga'nın büyük kulüplerinden Wolfsburg santrfor arayışını sürdürüyor. Wolfsburg'un listesinde birinci sırada Juventus'un golcü oyuncusu Simone Zaza bulunurken, Mario Gomez de ihtimaller arasında.

Wolfsburg'un sportif direktörü eski Alman milli futbolcu Klaus Allofs, Almanya basınından Kicker'a yaptığı açıklamada, "Mario Gomez ile ilgileniyoruz ve transfer ihtimalini değerlendiriyoruz. Buna karşın Gomez'in geleceği ile ilgili nasıl bir planlama yaptığını anlayamadık" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise bugün yaptığı açıklamada Gomez'in Beşiktaş'a yakın olduğunu dile getirmişti.

 

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