T24 LogoT24 Logo
Spor

Wolfsburg 0 - Beşiktaş 0

Beşiktaş, Wolfsburg takımıyla 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını almış oldu.

21 Ekim 2009 03:00

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Beşiktaş 3. maçında Almanya'da Wolfsburg ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve bu sonuçla gurupta ilk puanını almış oldu.

Wolfsburg-Beşiktaş

Wolfsburg Arena'da oynan karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Wolfsburg'du. İlerleyen dakikalarda maça denge getiren Beşiktaş, defansında verdiği açıkları kapatarak ataklar geliştirmeye başladı ancak ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

Beşiktaşlı taraftarların 90 dakika boyunca destek verdiği maçın ikinci yarısında, Siyah Beyazlılar, sahada varlığını daha çok gösterdi. Futbol seyrinin yüksek olduğu maçın 73. dakikasında, Wolfsburg köşe vuruşunda, ceza sahası içinde yaşanan itişmelerde Grafite, İbrahim Kaş'a tokat attı ve Kaş yerde kaldı. Pozisyon maçın hakemi Roberto Rosetti'nin gözünden kaçmayınca Rosetti kırmızı kartını Grafite'ye gösterdi. Geçen sezon Bundesliga'da gol kralı olan Grafite, bu kırmızı kart sebebiyle İnönü'de oynanacak olan Beşiktaş-Wolfsburg maçında gorma giyemeyecek.

10 kişi kalan rakibi karşısında daha da rahat oyanamaya başlayan Beşiktaş, özellikle maçın son 15 dakikasında kontrolü tamamen ele geçirdi. Aradığı golü bir türlü bulamayan Kara Kartal, golsüz tamamlanan mücadele sonunda bir puana razı oldu.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçın sonunda 1 puan elde ederken, Alman temsilcisi Wolfsburg puanını 4'e çıkarttı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24