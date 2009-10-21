Wolfsburg 0 - Beşiktaş 0

Wolfsburg Arena'da oynan karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Wolfsburg'du. İlerleyen dakikalarda maça denge getiren Beşiktaş, defansında verdiği açıkları kapatarak ataklar geliştirmeye başladı ancak ilk yarıda gol sesi çıkmadı.Beşiktaşlı taraftarların 90 dakika boyunca destek verdiği maçın ikinci yarısında, Siyah Beyazlılar, sahada varlığını daha çok gösterdi. Futbol seyrinin yüksek olduğu maçın 73. dakikasında, Wolfsburg köşe vuruşunda, ceza sahası içinde yaşanan itişmelerde Grafite, İbrahim Kaş'a tokat attı ve Kaş yerde kaldı. Pozisyon maçın hakemi Roberto Rosetti'nin gözünden kaçmayınca Rosetti kırmızı kartını Grafite'ye gösterdi. Geçen sezon Bundesliga'da gol kralı olan Grafite, bu kırmızı kart sebebiyle İnönü'de oynanacak olan Beşiktaş-Wolfsburg maçında gorma giyemeyecek.10 kişi kalan rakibi karşısında daha da rahat oyanamaya başlayan Beşiktaş, özellikle maçın son 15 dakikasında kontrolü tamamen ele geçirdi. Aradığı golü bir türlü bulamayan Kara Kartal, golsüz tamamlanan mücadele sonunda bir puana razı oldu.Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçın sonunda 1 puan elde ederken, Alman temsilcisi Wolfsburg puanını 4'e çıkarttı.