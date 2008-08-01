WNBA'de kavga çıktı

Tempo24-



WNBA'de, Los Angeles Sparks ve Detroit Shock takımları arasında oynanan karşılaşma olaylı sona erdi.



Detroit'in sahası Auburn Hill'de oynanan karşılaşmada Sparks oyuncusu Candace Parker ile Shock'tan Plenette Pierson bitime 4.6 saniye kala kullanılan serbest atış sırasında itişmeye başladı. Diğer oyuncuların ve takım görevlilerinin de olaya dahil olmasıyla saha karıştı.



Detroit Shock'ın yardımcı antrenörü Rick Mahorn, Sparks'ın yıldız isimlerinden Lisa Leslie'yi iterek yere düşürdü. Leslie'nin düştüğünü gören takım arkadaşı Delisha Milton-Jones da, Mahorn'a vurmaya başladı.



Maçta dizinden sakatlanan, eski NBA yıldızı Karl Malone'un kızı Cheryl Ford da kavgaya müdahale etti. Ford, arbede sırasında dizinin daha da kötüleşmesi üzerine tekerlekli sandalyeyle sahayı terketti. Olayların ardından Parker, Pierson, Mahorn ve Milton-Jones oyundan ihraç edildi.



84-81 Sparks'ın lehine biten maç sonunda Lisa Leslie kimseye vurmadığını, sadece olayları ayırmaya çalıştığını söyleyerek kendisini savundu. Rick Mahorn ise, Leslie'yi itmek gibi bir niyeti olmadığını, oyuncuları ayırmak için araya girdiği sırada Leslie'nin yere düşmesine neden olduğunu öne sürdü.



Detroit Pistons'ın da maçlarını oynadığı Auburn Hill, 2004 yılında büyük bir kavgaya daha sahne olmuştu. Detroit Pistons ve Indiana Pacers arasındaki mücadelede, Ben Wallace ve Ron Artest'in başlattığı kavga, tribünlere kadar taşınmıştı.



