T24 LogoT24 Logo
Spor

WNBA'de kavga çıktı

NBA'de 2004-2005 sezonunda olaylı Detroit Pistons-Indiana Pacers maçına ev sahipliği yapan Auburn Hill, yine büyük bir kavgaya sahne oldu...

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

WNBA'de, Los Angeles Sparks ve Detroit Shock takımları arasında oynanan karşılaşma olaylı sona erdi.

Detroit'in sahası Auburn Hill'de oynanan karşılaşmada Sparks oyuncusu Candace Parker ile Shock'tan Plenette Pierson bitime 4.6 saniye kala kullanılan serbest atış sırasında itişmeye başladı. Diğer oyuncuların ve takım görevlilerinin de olaya dahil olmasıyla saha karıştı.

Detroit Shock'ın yardımcı antrenörü Rick Mahorn, Sparks'ın yıldız isimlerinden Lisa Leslie'yi iterek yere düşürdü. Leslie'nin düştüğünü gören takım arkadaşı Delisha Milton-Jones da, Mahorn'a vurmaya başladı.

Maçta dizinden sakatlanan, eski NBA yıldızı Karl Malone'un kızı Cheryl Ford da kavgaya müdahale etti. Ford, arbede sırasında dizinin daha da kötüleşmesi üzerine tekerlekli sandalyeyle sahayı terketti. Olayların ardından Parker, Pierson, Mahorn ve Milton-Jones oyundan ihraç edildi.

84-81 Sparks'ın lehine biten maç sonunda Lisa Leslie kimseye vurmadığını, sadece olayları ayırmaya çalıştığını söyleyerek kendisini savundu. Rick Mahorn ise, Leslie'yi itmek gibi bir niyeti olmadığını, oyuncuları ayırmak için araya girdiği sırada Leslie'nin yere düşmesine neden olduğunu öne sürdü.

Detroit Pistons'ın da maçlarını oynadığı Auburn Hill, 2004 yılında büyük bir kavgaya daha sahne olmuştu. Detroit Pistons ve Indiana Pacers arasındaki mücadelede, Ben Wallace ve Ron Artest'in başlattığı kavga, tribünlere kadar taşınmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24