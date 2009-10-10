WNBA'da şampiyon Phoenix

Phoenix Mercury, 2009 WNBA şampiyonu olurken, Diana Taurasi de WNBA final serisinin en değerli oyuncusu seçildi.



Phoenix'te oynanan serinin beşinci maçında Indiana Fever'ı 94-86 yenen Phoenix Mercury, son üç yıldaki ikinci şampiyonluğunu elde etti. Maça iyi başlamasına ve ilk çeyrekte 9 sayılık farka ulaşmasına rağmen rakibinin üç sayı çizgisinin gerisinden attığı yüksek yüzdeli şutlara engel olamayan Indiana, tarihinde ilk kez yükseldiği final serisinde elendi.



Indiana, maç içinde 11 sayı geriye düştükten sonra bitime 4 buçuk dakika kala skoru 80-80'e getirmeyi başarsa da, pivot Tangela Smith'in üst üste bulduğu iki üçlük, şampiyonluğu Phoenix'e getirdi.



Normal sezonun en değerli oyuncusu Diana Taurasi 26 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 3 blok üretirken, maç sonunda final serisinin en değerli oyuncusu seçildi. Phoenix'te bitime 37 saniye kala iki önemli serbest atışı sayıya çeviren Cappie Pondexter 24 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle oynarken, kenardan gelen Penny Taylor da 14 sayı, 4 ribaund ve 5 asist kaydetti.



Phoenix'in 3-2 kazandığı serinin son maçında Indiana'nın skor yükünü Türk basketbolseverlerin yakından tanıdığı isimler çekti. Fenerbahçe'de oynayan Tammy Sutton-Brown, 14'ü ilk çeyrekte olmak üzere 22 sayıyla mücadele ederken, Tarsus Belediye'nin pivotu Jessica Davenport da 18 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Fever'da Tameka Catchings ise 16 sayı, 9 ribaund, 6 asist, 5 top çalma ve 2 blokla harika bir oyun sergiledi.



2009 WNBA sezonu Phoenix'in şampiyonluğuyla kapanırken, Phoenix ve Indiana arasında oynanan seri de tarihin en yüksek skorlu finali serisi olarak bir rekor kırdı.