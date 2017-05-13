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Spor

Wizards'tan 'keçi inadı'

Wizards seriyi son maça taşıdı

13 Mayıs 2017 15:12

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Washington Wizards, yıldız oyuncusu John Wall'un son saniyede attığı üç sayılık basketle konuk ettiği Boston Celtics'i 92-91 mağlup ederek seriyi 3-3'e getirdi.

Washington Wizards ile Boston Celtics arasındaki serinin 6. karşılaşması, baştan sona büyük heyecana sahne oldu. Wizards, maçın bitimine 3,5 saniye kala Wall'un 3 sayılık atışıyla mücadeleden 92-91 galip ayrılarak seriyi son maça taşıdı.

Wizards'ta Bradley Beal 33 sayı ve 5 asist, Wall 26 sayı ve 8 asist, Markieff Morris ise 16 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaparak takımına maçı kazandıran oyuncular oldu.

Celtics'te Isaiah Thomas 27 sayı ve 7 asist, Avery Bradley 27 sayı ve 4 top çalma, Al Horford 20 sayı, 6 ribaunt ve 3 asist, Jae Crowder ise 10 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistle mücadele etti.

NBA play-off'larına, bir günlük aranın ardından Golden State Warriors ile San Antonio Spurs arasındaki Batı Konferansı final serisinin ilk maçıyla devam edilecek.

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