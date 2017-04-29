Wizards ve Celtics üst turda

NBA play-off'ları ilk turuna 3 maçla devam edildi. Washington Wizards, Philips Arena'da konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 115-99 mağlup ederek seride 4-2 öne geçti ve Doğu Konferansı'nda yarı finale yükseldi.

Wizards'ta John Wall 42 sayı, 8 asist ve 4 top çalma, Bradley Beal 31 sayı, Markieff Morris ise 17 sayı ve 8 ribaunt ile takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Hawks'ta Paul Millsap 31 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 4 top çalma, Dennis Schroder ise 26 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 5 dakika süre aldığı mücadeleyi 1 sayı ve 1 ribauntla tamamlayarak bu sezona veda etti.

Wizards'ın rakibi Celtics oldu

United Center'da oynanan mücadelede Boston Celtics deplasmanda Chicago Bulls'u 105-83'lik skorla geçerek seriyi 4-2 kazandı ve Doğu Konferansı yarı finalinde Washington Wizards ile eşleşti.

Seri son maça kaldı

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Clippers, Vivint Smart Home Arena'da konuk olduğu Utah Jazz'ı 98-93 mağlup ederek seriyi 3-3'e getirdi ve evinde oynayacağı son maç öncesinde avantajlı konuma geçti.

NBA play-off'larına bir günlük aranın ardından 2 maçla devam edilecek. Batı Konferansı'nda Los Angeles Clippers, ilk turun son maçında Utah Jazz'ı konuk ederken, Doğu Konferansı'nda ilk yarı final mücadelesinde ise Boston Celtics, Washington Wizards'ı ağırlayacak.