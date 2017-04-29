T24 LogoT24 Logo
Spor

Wizards ve Celtics üst turda

Wizards'ın rakibi Celtics oldu

29 Nisan 2017 15:24

NBA play-off'ları ilk turuna 3 maçla devam edildi. Washington Wizards, Philips Arena'da konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 115-99 mağlup ederek seride 4-2 öne geçti ve Doğu Konferansı'nda yarı finale yükseldi. 

Wizards'ta John Wall 42 sayı, 8 asist ve 4 top çalma, Bradley Beal 31 sayı, Markieff Morris ise 17 sayı ve 8 ribaunt ile takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Hawks'ta Paul Millsap 31 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 4 top çalma, Dennis Schroder ise 26 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 5 dakika süre aldığı mücadeleyi 1 sayı ve 1 ribauntla tamamlayarak bu sezona veda etti.

 

Wizards'ın rakibi Celtics oldu

 

United Center'da oynanan mücadelede Boston Celtics deplasmanda Chicago Bulls'u 105-83'lik skorla geçerek seriyi 4-2 kazandı ve Doğu Konferansı yarı finalinde Washington Wizards ile eşleşti.

 

Seri son maça kaldı

 

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Clippers, Vivint Smart Home Arena'da konuk olduğu Utah Jazz'ı 98-93 mağlup ederek seriyi 3-3'e getirdi ve evinde oynayacağı son maç öncesinde avantajlı konuma geçti.

NBA play-off'larına bir günlük aranın ardından 2 maçla devam edilecek. Batı Konferansı'nda Los Angeles Clippers, ilk turun son maçında Utah Jazz'ı konuk ederken, Doğu Konferansı'nda ilk yarı final mücadelesinde ise Boston Celtics, Washington Wizards'ı ağırlayacak.

ETİKETLER

Wizardscelticsnba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24