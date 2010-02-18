WISE'dan ilk fotoğraflar

T24 -

NASA'nın Geniş Alan Kızılötesi Gözlem Kaşifi WISE'ın (Wide-field Infrared Survey Explorer) elde ettiği görüntüler arasında parlayan bir kuyruklu yıldız, yıldız oluşturan bir bulut, Andromeda Galaksisi'nin yeni bir görüntüsü ve yoğun bir galaksi kümesi bulunuyor.





Gökyüzünün haritasını çıkarmak üzere 2 ay önce fırlatılan WISE, tüm gökyüzünü kızılötesi ışık bölgesinde tarıyor ve gök cisimlerinin parıltısını topluyor.

320 milyon dolarlık bir proje olan WISE şu ana kadar 250 bin ham görüntü gönderdi, NASA bunların bir bölümünü işlemden geçirip kamuoyunun ilgisine sundu.

WISE'ın gönderdiği ilk görüntüler için yandaki galeri penceresine tıklayınız.