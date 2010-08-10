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Spor

WİNDSURF'TE ERKEKLERDE BUZIANİS, BAYANLARDA ARRİGHETTİ 1. OLDU İZMİR (A.A)

10 Ağustos 2010 00:17

-WİNDSURF'TE ERKEKLERDE BUZIANİS, BAYANLARDA ARRİGHETTİ 1. OLDU İZMİR (A.A) - 09.08.2010 - Çeşme'nin Alaçatı beldesinde başlayan Pegasus Airlines Profesyonel Windsurf Birliği (PWA) Dünya Windsurf Slalom Kupası mücadelesinin ilk gününde erkeklerde Amerikalı Micah Buzianis 1. oldu, aynı kategorideki Türk sporcu Enes Yılmazer ise 6. sırada yer aldı. Bayanlar kategorisinde ise Fransa'dan Valerie Arrighetti ilk sırada yer alırken Çağla Kubat 7. oldu.  Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde, Alaçatı Belediyesi desteğiyle gerçekleşen, Pegasus Airlines PWA Windsurf Dünya Kupası erkeklerde 4. ayak, bayanlarda ise 3. ayak mücadelelerinin ilk gün genel klasman sonuçları belli oldu.  Erkeklerde Amerikalı Micah Buziannis 2100 puanla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yer alan Fransız Antonie Albeau 2067 puan toplarken üçüncülüğü de 2034 puanla Fransız Jülien Qentel kazandı. Türk sporcu Enes Yılmazer ise 1935 puanla 6. sırada yer aldı. Bora Kozanoğlu ise 1506 puan ile 19. oldu. Bayanlar kategorisinde ilk sırada 2100 puan ile Fransız Valerie Arrighetti yer aldı. İkinciliği ise Ermenistan’dan 2067 puan ile Sarah Hebert elde ederken üçüncü sırada ise 2034 puan ile Fransa'dan Fanny Aubet yer aldı. Bayanlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Çağla Kubat, 1902 puan ile 7. sırada yer alırken Lena Erdil, 1869 puan ile 8. oldu. 32 ülkeden 64 erkek, 21 kadın sporcunun katıldığı ve 14 Ağustos tarihine kadar sürecek yarışlara yarın saat 11.00'de devam edilecek.

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