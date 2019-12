Windows 8 yakında geliyor!

Windows 7 daha tam yaygınlaşmamışken Windows 8'in müjdesi verildi. Microsoft Pazarlama Grup Müdürü Nuri Çankaya, şu an Türkiye'de 1 milyonun üzerinde bilgisayarda Windows 7 kullanıldığını söyledi.



Çankaya, Turkcell sponsorluğunda İstanbul'da gerçekleşen Microsoft ''İşte Yeni Verimlilik'' toplantısının ardından yaptıkları basın toplantısında, ''Windows 7'', ''Windows Server 2008 R2'' ve ''Exchange Server 2010'' yenilikleri hakkında bilgi verdi.



Ekonomik krizle beraber verimliliğin düştüğünü anlatan Çankaya, firmaların verimliliklerini artırmak amacıyla geçen yıl Ar-Ge'ye 9,2 milyar dolar, bu yıl da 9,5 milyar dolar yatırım yaptıklarını ifade etti.



Çankaya, Türkiye'de önemli adımlar attıklarını düşündüklerini dile getirerek, amaçlarının temelden dinamik sürece kadar kurumların bilişim teknolojilerinden yararlanmalarını sağlamak olduğunu söyledi.



Turkcell'in Windows 7'ye geçişiyle yüzde 20'lik tasarruf sağladığını belirten Çankaya, ''Şu an Türkiye'de 1 milyonun üzerinde bilgisayar, Windows 7 kullanıyor. Windows 7 ile tüm ekosistemde 14,5 milyar dolarlık iş hacmi oluşacağını düşünüyoruz'' diye konuştu.



Bir gazetecinin ''Windows Vista'nın başarılı olmadığı yönünde iddialar var. Windows 7'nin de bu sebeple çıkarıldığı söyleniyor. Bu konuda ne söyleyeceksiniz?'' sorusunu da yanıtlayan Nuri Çankaya, ''Windows Vista'yı çıkardığımız gün Windows 7'yi 3 yıl içerisinde çıkaracağımız sözünü vermiştik. Biz Windows 7'yi söz verdiğimiz gibi 3 yıl içerisinde çıkardık. Windows 8'i de 3 yıl içerisinde çıkaracağımız vaadinde bulunuyoruz'' şeklinde konuştu.



Microsoft Türkiye Sunucu Araçları Ürün Müdürü Selma Karaca ise, ''Windows Server 2008 R2'' hakkında bilgi vererek, bu yeniliğin, kullanıcılara doğrudan erişim özelliği, ''BrunchCache'' özelliği ile bant genişliği maliyeti azaltma, ''Remote App'' özelliği ile uygulamalara uzaktan erişim ve kurumsal firmalarda enerji maliyetlerinde yüzde 18'e varan enerji tasarrufu sağladığını dile getirdi.



Microsoft Türkiye Office Ürün Müdürü Onur Görür ise Microsoft'un ''Birleşik İletişim'' vizyonunu anlatarak, bu kapsamdaki uygulamaları sayesinde e-posta, sesli mesaj, SMS ve bunun gibi özelliklerin aynı ortamdan erişilmesinin sağlandığını ifade etti.



Görür, ''Exchenge server 2010'' uygulaması ile sürekli erişebilirlik, e-posta arşivleme, korumalı iletişim, gelişmiş güvenlik, mesaj yükünü yönetme, etkin birlikte çalışma, dağıtım esnekliği ve kolay yönetim gibi özelliklerin kullanıcılara sunulduğunu anlattı.



Microsoft tarihinde en çok denemesi yapılan ürünün ''Exchenge server 2010'' olduğunu bildiren Görür, ''Şu anda 4 milyon öğrenci mesajlaşmalarını 'Exchange Server 2010' üzerinden yapıyor'' dedi.



İşte yeni verimlilik toplantısı



Microsoft'un, İstanbul'da gerçekleşen ''İşte Yeni Verimlilik'' İstanbul toplantısıyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada da, etkinlikte Windows 7, Windows Server 2008 R2 ve Exchange Server 2010 gibi yeni sürümlerin özelliklerinin paylaşıldığı bildirildi.



Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağan, konuya ilişkin şunları kaydetti:



''Dünyada Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan ilk 10 küresel şirket içinde yer alan Microsoft geliştirdiği yenilikçi teknolojiler ile bireylerin ve kurumların verimliliklerini artırmayı hedefliyor. Özellikle ekonominin belirsizlik döneminde kurumların maliyetlerini azaltan, çalışanların iş verimliliğini ve genel tasarruf eğilimini artıran yenilikçi çözümleriyle Microsoft, işletmelerin küresel rekabet ortamında büyümeye odaklanmasını sağlıyor. Microsoft Türkiye olarak 'Türkiye Bilişimle Kalkınıyor' vizyonumuz doğrultusunda 7 bin iş ortağından oluşan geniş ekosistemimiz ve çözümlerimizle ortaya koyduğumuz yüksek katma değer ile ekonomiye destek oluyoruz. Bütün dünyada binlerce işletmenin ve milyonlarca kullanıcının deneyimlerini taşıyan ürünlerimiz ile Türkiye'de güzel işler gerçekleştiriyoruz.''



Açıklamada, ''Windows 7''yi kullanan şirketlerin deneyimleri de anlatıldı.



Windows XP işletim sistemini kullanan Teknosa'nın, merkez ve mağazalarda yer alan binin üzerindeki kullanıcısını yeni teknolojilerle ve kullanım kolaylığı ile buluşturmak için Windows 7'yi tercih ettiği belirtilen açıklamada, firmanın, ''Windows Server 2008 R2''yi de sunucu işletim sistemi standardı olarak kabul ettiği duyuruldu.



Teknosa Bilgi Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ve İcra Kurulu Üyesi Önder Kaplancık, teknoloji işi yapan bir kuruluş olarak, daha güvenli, daha ileri teknolojileri kullanmayı ve bunu yaparken ''yeşil IT'' anlayışıyla hareket etmeyi önemsediklerini ifade ederek, bu doğrultuda, Windows 7'nin yeni özelliklerinden büyük fayda elde edeceklerine inandıklarını dile getirdi.



Yakında yeni merkez binalarına taşınmaya hazırlandıklarının altını çizen Kaplancık, merkezdeki 400 bilgisayarı tamamen Windows 7'ye geçirmeyi hedeflediklerini bildirdi.



Kaplancık, mağazalarında yer alan 600'ün üzerinde bilgisayarın geçişini ise Ocak 2010'a kadar tamamlamış olacaklarını ifade etti.



Windows 7'nin erken uygulayıcılarından biri olmayı kabul eden Turkcell'in, yeni işletim sisteminin gelişmiş birçok özelliğini iş kazancına dönüştürmeyi başardığı ifade edilen açıklamada, sadece Windows 7'nin sistem açılış ve kapanışlarındaki hızı nedeniyle Turkcell'in çalışan verimliliğinde haftada 830 saatin üzerinde bir kazanç elde edildiği belirtildi.



''Exchange 2010''un daha test aşamasındayken yüksek sayıda kullanıcı tarafından kullanıldığı vurgulanan açıklamada, yaklaşık 10 milyon kişinin ürünü internet sitesinden indirerek denediği bilgisine yer verildi.