Wimbledon'un en büyüğü belli oluyor

T24 - Wimbledon Tenis Turnuvası Tek Erkekler Finali'nde İspanyol Rafael Nadal ve Sırp raket Novak Djokoviç karşı karşıya gelecek. Bu muhteşem mücadele saat 16:00'dan itibaren NTV Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.





Erkeklerde bu yılın en formda 2 tenisçisi, Rafael Nadal ile Novak Djokoviç, Wimbledon finalinde şampiyonluk mücadelesi verecek.



Nadal, kariyerinin 3. Wimbledon şampiyonluğu için korta çıkacak. Novak Djokoviç ise tenis dünyasının en prestijli turnuvasında ilk kez final oynayacak. Bu sezon oynadığı 48 maçın 47'sini kazanan Djokoviç, dünya 1 numarası unvanını, uzun bir aradan sonra Nadal'dan devralmayı başardı. Final maçından çıkacak sonuç ne olursa olsun, Sırp raket genel klasman liderliğini koruyacak.



Nadal ile Djokoviç, bugüne dek 27 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 16'sını nadal, 11'ini ise Djokoviç kazandı. Bununla birlikte Djokoviç, bu sezon Nadal ile oynadığı 4 maçın tamamını kazanmayı başardı. Üstelik rakibini, uzmanlık alanı olarak gösterilen toprak kortta da, 2 kez Masters Turnuvası finalinde yendi.



Grand slamlerde ise İspanyol tenisçinin, Djokoviç karşısında büyük üstünlüğü bulunuyor. 2 tenisçi, bugüne dek grand slam turnuvalarında 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların tamamını Nadal kazandı. Nadal ile Djokoviç arasında, 5 set üzerinden oynanan 6 maçın tamamında da gülen İspanyol tenisçi oldu.



Bununla birlikte, Djokoviç'in bu sezon hiç olmadığı kadar forma olması, maçı kimin kazanacağını tahmin etmeyi imkansız hale getiriyor. Djokoviç'i favori görenler, 24 yaşındaki Sırp raketin son 50 maçından 49 galibiyet çıkardığını; Nadal'ı bu sezon ilk kez toprak kortta yendiğini ve çim kortta da rakibi karşısında ilk grand slam galibiyetini alması için hiçbir neden olmadığını düşünüyor.



Nadal'ın kazanacağını düşünenler ise İspanyol raketin Wimbledon'da son 20 maçtır kazandığını; özellikle 5 set üzerinden oynanan maçlarda rakiplerine bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile her zaman üstünlük sağladığını hatırlatıyor. Nadal bugüne kadar 12 kez çıktığı grand slam finallerinden 10'unu kazanmayı başardı. İspanyol raketi sadece 2006 ve 2007 Wimbledon finallerinde Federer yenebildi.