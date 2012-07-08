Wimbledon'ın şampiyonu Serena Williams

Wimbledon kadınlar finalinde Serena Williams, rakibi Agnieszka Radwanska'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Williams bu sayede şampiyonluk sayısını 5'e çıkardı.

Wimbledon kadınlar finalinde Serena Williams ve Agnieszka Radwanska, şampiyonluk için karşı karşıya geldi. İlk sette rakibine büyük bir üstünlük kuran Serena Williams, 6-1'lik skorla ilk setin galibi oldu. ilk setin ardından yağan yağmur sonucu mücadeleye bir süre ara verildi. Mücadelenin ikinci setinde kendini bulan Agnieszka Radwanska, ilk sete oranla çok daha iyi bir oyun ortaya koydu. İkinci seti 7-5 kazanan Radwanska, oyunda skoru 1-1'e taşıdı.

3. sette başbaşa geçen mücadelede Serena Williams oyuna ağırlığını koydu. 6-2'lik skorla bu seti de kazanan Williams şampiyonluğunu ilan etti. Daha önce 4 şampiyonluğu bulunan Serena Williams, bunlara bir yenisini daha ekledi ve toplamda 5 şampiyonluk sevinci yaşadı.