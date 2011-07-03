-WIMBLEDON'IN LORDU DJOKOVIC WIMBLEDON (A.A) - 03.07.2011 - Y Wimbledon Tenis Turnuvasında, tek erkekler finalinde turnuvanın 2 numaralı seribaşı raketi Sırp Novak Djokovic, son şampiyon İspanyol Rafael Nadal'ı 3-1 yenerek şampiyon oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wimbledon Tenis Kulübü kortlarında oynanan maçta, Wimbledon'da daha önce 2 kez final oynayan, 2 kez de şampiyon olan Nadal, kariyerinde ilk kez bu turnuvada finale çıkan 24 yaşındaki Djokovic'e 6-4, 6-1, 1-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup oldu. Bu yıl Avustralya Açık'ı kazanan Djokovic ile Fransa Açık'ta şampiyon olan Nadal, karşılaşmanın ilk 9 oyununda servislerine tutundu ve birbirine servis kırma şansı vermedi. 10. oyuna 5-4 önde başlayan Sırp tenisçi, güçlü rakibinin servisini kırarak ilk seti 6-4 kazanmayı başardı. 15 bin kişi kapasiteli Merkez Kortta oynanan ve tribünlerin tamamen dolduğu maçta, toplam 10 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Nadal'a yalnızca 4. oyunu kazanma şansı tanıyan Djokovic, ikinci seti 6-1 kazanarak setlerde durumu 2-0 yaptı. Kariyerinde toplam 46 şampiyonluğu bulunan 25 yaşındaki Nadal, Grand Slam'lerde bugüne kadar 5 kez karşılaştığı ve hepsinde de mağlup ettiği Djokovic'e yanıt vermekte gecikmedi. Sırp tenisçinin sadece 4. oyunda servisine tutunmasına izin veren Nadal, iki kez servis kırdığı seti 6-1 kazanarak şampiyonluk için yeniden umutlandı. Wimbledon'daki en son yenilgisini 2007 yılındaki finalde Federer'e karşı alan ve yarı finalde Murray'yi yenerek turnuvadaki üst üste 20. galibiyetini elde eden Nadal, 11. Grand Slam zaferi için mücadele ettiği maçta, 4. setin ikinci oyununda servisini kırdırdı ancak 3. oyunda hemen karşılık verdi. Bu yıl Nadal ile ikisi toprak, ikisi sert zeminde yaptığı 4 maçı da kazanan Djokovic, 7. oyunu rakibine puan vermeden aldı ve 4-3 öne geçti. 8. oyuna çift hata ile başlayan ve puanlarda 40-0 geriye düşen Nadal, servisinin kırılmasını engelleyemedi ve Sırp raket oyunlarda 5-3 üstünlük sağladı. Servis kullandığı son oyunu da alan Djokovic, seti 6-3, maçı da 3-1 kazanarak kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğuna uzandı. -İSTATİSTİKLER- Djokovic, final maçında 7 ace, 1 çift ve 12 basit hatayla oynarken, Nadal, 5 ace attı, 1 çift ve 15 basit hata yaptı. Turnuva boyunca Djokovic 51, Nadal 49 ace atarken, Sırp tenisçi 16, İspanyol raket ise 7 çift hata yaptı. Bugünkü maçta iki raket de 6'şar kez servis kırma şansı yakalarken, Djokovic bunlardan beşini, Nadal ise üçünü değerlendirebildi. Djokovic turnuva boyunca 19, Nadal ise 16 kez servis kırdı. Wimbledon'ı kazanan Djokovic, 1,1 milyon sterlin para ödülünün sahibi olurken, finalist Nadal ise 550 bin sterlin ödül kazandı. -DJOKOVIC'İN 3. GRAND SLAM ZAFERİ- Nadal karşısında bugün kazandığı maçla birlikte bu sezonki 48. galibiyetini alan ve sadece Roland Garros'un yarı finalinde Federer'e yenilen Djokovic, 2008 ve 2011 Avustralya Açık şampiyonluklarının ardından kariyerinin 3. Grand Slam zaferini kazandı. Djokovic ayrıca, kazandığı toplam 8 şampiyonlukla bu yıl en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi oldu. 24 yaşındaki raket, bu sezon Avustralya Açık, Dubai, Indian Wells, Miami, Belgrad, Madrid ve Roma'da şampiyon olmayı başardı. Wimbledon'da finale yükselerek dünya klasmanında ilk sıraya yerleşmeyi garantileyen Djokovic, ATP sıralamasında birinci sıraya yükselen 25. tenisçi ve ilk Sırp raket oldu. Djokovic, Federer ve Nadal'ın 2004 yılının Şubat ayından bu yana sürdürdüğü liderliğe de son verdi. Daha önce tek kadınlarda Sırp tenisçiler Jelena Jankovic ve Ana Ivanovic ilk sırada yer almıştı. Djokovic, bugünkü zaferiyle Federer ve Nadal'ın Wimbledon'daki ambargosunu da bitirdi. 6 kez Federer, 2 kez de Nadal'ın şampiyonluğundan önce Wimbledon'ı en son 2002 yılında Lleyton Hewitt kazanmıştı. 2008 ve 2011 yıllarında Avustralya Açık'ı kazanan Djokovic, 2007 yılında Avustralya Açık ve Wimbledon'ı kazanan Federer'den sonra bunu başaran ilk tenisçi oldu. İsviçreli tenisçi 2004 ve 2006 yıllarında da bu iki turnuvada şampiyon olmuştu. Djokovic, Nadal karşısında 5. Grand Slam finaline çıktı ve üçüncü galibiyetini aldı. 2008 ve 2011 Avustralya Açık'ta Fransız Jo Wilfried Tsonga ve Andy Murray'yi yenerek şampiyon olan Sırp tenisçi, 2007 Amerika Açık'ta Federer'e, 2010 Amerika Açık'ta da Nadal'a yenilmişti. Wimbledon'ı son 3 yıldır 2 numaralı seribaşları kazanıyordu, Djokovic de bu geleneği sürdürdü. 2008 ve 2010 yıllarında şampiyon olan Nadal ile 2009 yılının şampiyonu Federer, turnuvada iki numaralı seribaşı olarak mücadele etmişti. Wimbledon'da bugünkü finalde, 2009 Avustralya Açık'tan bu yana ilk kez dünya klasmanında ilk iki sırada yer alan raketler karşı karşıya geldi. 2009 yılındaki maçta 1 numaralı seribaşı Nadal, iki numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 yenmişti. Wimbledon'da üçüncü kez final kaybeden Rafael Nadal, bu yıl Monte Carlo, Barcelona ve Roland Garros'ta şampiyon oldu. -''HAYATIMIN EN ÖZEL GÜNÜ''- Kupa töreninden önce raketlerini seyircilere fırlatan şampiyon Djokovic, törenden sonra yaptığı açıklamada, ''Ne hissettiğimi sözcüklerle tarif etmek çok zor. Hayatımın en iyi ve özel günü'' dedi. ''Bravo Novak'' diyerek rakibini kutlayan Rafael Nadal ise, kendisini destekleyenlere teşekkür etti ve ''Bugün elimden geleni yaptım. Seyirciye de desteğinden dolayı teşekkür ederim'' dedi.