Wimbledon'da zafer, Roger Federer'i yenen Novak Djokovic'in oldu

İsviçreli Roger Federer'i 7-6, 6-7, 6-4, 6-3 ile deviren dünya bir numarası Novak Djokovic, 2015 Wimbledon şampiyonu oldu.

Londra'ya son şampiyon unvanıyla gelen Sırp raket, Wimbledon'ı 2011 ve 2014'ün ardından üçüncü kez kazanmış oldu.

Djokovic, bu zaferle kariyerinin toplamda dokuzuncu Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Daha önce bu turnuvayı yedi kez kazanan Roger Federer'in 2012'den bu yana süren Wimbledon hasretine tıpkı geçen yıl olduğu gibi bir kez daha Djokovic engel oldu.

Djokovic ayrıca, Federer'in 2003-2007 yılları arasındaki üst üste beş şampiyonluğundan bu yana Wimbledon'da arka arkaya iki yıl kupa kaldıran ilk tenisçi oldu.

Bu yıl Wimbledon'da müthiş servis istatistikleriyle dikkat çeken Federer, finale de etkili servislerle girdi. Açılış oyununu puan vermeden kazanan İsviçreli, beşinci oyunda servis kırmayı da başardı. Ancak Djokovic bir sonraki oyunda cevap verdi ve break'i geri aldı. 6-5 gerideyken kendi servis oyununda iki set puanı kurtaran Djokovic, seti tie-break'e taşıdı. Tie-break'te oyunu domine eden Sırp raket 7-1'lik skorla ilk seti hanesine yazdırdı.

Eurosport'ta yer alan habere göre, ilk setin kritik istatistiklerinden biri, Federer'in ilk servislerini yalnızca %59 ile oyuna sokabilmesi oldu. Federer ilk servislerinden %80 ile puan çıkarırken, ikinci serviste bu oran %50'ye düştü.

İkinci sette, ilk setin tam tersi bir senaryo yaşandı. Bu kez 5-4 öndeyken rakibinin servis oyununda set puanı kaçıran Djokovic oldu. Setin galibi yine tie-break'te belirlendi. Tie-break'te 6-3 geriye düşen Federer üst üste set puanları kurtardu ve 12-10 ile seti bitirerek maça denge getirdi.

Üçüncü setin başında servis kıran Djokovic durumu 3-1'e getirdi. Ardından Federer servis oyununa tutunarak skoru 3-2 yaptı. Bu esnada bastıran yağmur nedeniyle maça ara verildi ve kortun üzeri kapatıldı. Yaklaşık 20 dakikalık bir bekleyişten sonra yağmurun dinmesiyle mücadele çatı kapatılmadan devam etti. Setin sonuna kadar servis oyunlarında zorlanmadan avantajını koruyan Djokovic, 6-4'lük skorla setlerde 2-1 öne geçti.

Dördüncü setin beşinci oyununda servis kırmayı başaran Djokovic, 4-3 öndeyken servis oyununda 0-30 geriye düşse de, üst üste dört puan kazanarak servisine tutundu. Takip eden oyunda Federer'in servisini kıran Djokovic, mücadeleyi 2 saat 55 dakikada tamamladı.