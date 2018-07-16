Wimbledon'da zafer Djokovic'in

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Güney Afrikalı Kevin Anderson'ı 3-0 yenen Sırp Novak Djokovic, şampiyon oldu.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen sezonun üçüncü Grand Slam’i Wimbledon’da tek erkeklerde şampiyon belli oldu. Finalde bir dönem sakatlıklarla boğuşan ve en üst düzeye dönmekte bir süre zorlanan Sırp raket Novak Djokovic ile kariyerindeki ilk Grand Slam zaferini kovalayan Güney Afrikalı Kevin Anderson ile karşılaştı.

Djokovic, Anderson’u 6-2, 6-2 ve (7)7-6(3)’lık setlerle yenerek kariyerinde 4. kez Wimbledon’da şampiyonluğa ulaştı. Djokovic, bu turnuvada daha önce 2011, 2014 ve 2015 yıllarında şampiyon olmuştu.

Toplamda 2 saat 19 dakika süren karşılaşmanın ardından Kevin Anderson ise kariyerinde ilk kez Grand Slam şampiyonluğu yaşama fırsatını kaçırdı. 32 yaşındaki raket 2017’de Amerika Açık’ta finalde Rafael Nadal’a mağlup olmuştu.