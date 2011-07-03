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Spor

Wimbledon'da zafer Djokoviç'in

Wimbledon Tek Erkekler Finali'nde İspanyol Rafael Nadal'ı 6-4, 6-1, 1-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup eden Sırp tenisçi Novak Djokoviç şampiyonluğa ulaştı...

03 Temmuz 2011 03:00

T24 - Wimbledon Tek Erkekler Finali'nde İspanyol Rafael Nadal'ı 6-4, 6-1, 1-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup eden Sırp tenisçi Novak Djokoviç şampiyonluğa ulaştı. 

NTV Spor'dan canlı olarak yayınlanan Wimbledon Tek Erkekler Finali'nde İspanyol Rafael Nadal'ı 3-1 mağlup eden Novak Djokoviç, kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğuna ulaştı.

Maçın ilk seti oldukça dengeli başladı. İki oyuncu da servis attıkları oyunları kazanarak maça başladılar. Fakat ilk setin 10. oyununda, 5-4 öndeyken Nadal'ın servisini kıran Novak Djokoviç, Wimbledon Tek Erkekler Finali'nin ilk setini 6-4 kazandı.

Finalde Djokoviç fırtınası ikinci sette de dinmedi. İki kez İspanyol rakibi Nadal'ın servisini kıran Sırp raket Novak Djokoviç, ikinci seti 6-1 kazandı ve maçta durumu 2-0'a getirdi.



Toparlanan Rafael Nadal, üçüncü seti domine etti. Sırp rakibi karşısında çok etkili olan Nadal, seti 6-1 kazandı ve maçta durumu 2-1'e getirdi.

Maçın dördüncü seti ise nefesleri kesti. Setin başında Nadal'ın servisini kıran Djokoviç, 2-0 öne geçti. Ancak çabuk toparlanan İspanyol Nadal, rakibine aynı şekilde karşılık verdi ve sette 2-2 ile eşitliği sağladı.

Ancak 4. sette 4-3 öndeyken Nadal'ın servisini kıran Djokoviç, durumu 5-3'e getirdi ve Wimbledon Şampiyonluğu için servis oyununa başladı. Servis attığı oyunu da kazanan Sırp tenisçi Djokoviç, seti 6-3, maçı da 3-1 kazanarak Wimbledon Tek Erkekler'de şampiyonluğa ulaştı.



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