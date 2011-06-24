-WIMBLEDON'DA WOZNIACKI RAHAT KAZANDI WIMBLEDON (A.A) - 24.06.2011 - Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, ikinci turda Fransız Virginie Razzano'yu 2-0 yendi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wimbledon Tenis Kulübü Kortlarında oynanan maçta, Türk Hava Yolları'nın da reklam yüzü olan 20 yaşındaki Danimarkalı Wozniacki, dünya klasmanında 96. sırada yer alan Razzano'yu 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı. 28 yaşındaki Fransız tenisçinin ace atamadığı maçta, Wozniacki hiç çift hata yapmadı. İki raket 2009 yılında 4 kez karşılaşmış, maçların tamamını Danimarkalı tenisçi kazanmıştı. Wozniacki, üçüncü turda Avustralyalı Jarmila Gajdosova ile karşılaşacak. 2004 yılının Wimbledon şampiyonu 5 numaralı seribaşı Rus Maria Sharapova, ikinci turda karşılaştığı Britanyalı Laura Robson'u 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek turnuva dışında bıraktı. Maçın en hızlı servisini 174 kilometreyle 24 yaşındaki Sharapova attı. Rus tenisçi, üçüncü turda Çek Klara Zakopalova ile eşleşti. Wimbledon'ı 5 kez kazanma başarısını gösteren Amerikalı Venus Williams, dünya klasmanında 76. sıradaki İspanyol Maria Jose Martinez Sanchez'i rahat geçti. İlk seti oyun vermeden kazanan 31 yaşındaki Williams, ikinci seti de 6-2 alarak bir üst tura yükseldi. Maçta 5 ace atan Amerikalı raket, 21 doğrudan sayı getiren vuruş yaptı. İlk servisin oyuna girme oranında yüzde 49 başarılı olan Sanchez, mücadeleyi 7 çift hatayla tamamladı. Günün sürpriz sonucu, son finalist Rus Vera Zvonareva'dan geldi. Turnuvanın 2 numaralı seribaşı raketi Zvonareva, Bulgar Tsvetana Pironkova'ya 6-2 ve 6-3'lük setlerle mağlup olarak elendi. Rus tenisçi, geçen yıl Wimbledon'da final oynama başarısını göstermiş ve Serena Williams'a yenilmişti. Venus Williams, 4. turda 32 numaralı seribaşı Pironkova ile karşılaşacak. -ANDY RODDICK'TEN BU KADAR- Tek erkeklerde 8 numaralı seribaşi Amerikalı Andy Roddick, üçüncü turda İspanyol Feliciano Lopez'e 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle boyun eğerek turnuvaya veda etti. 23 ace ve 40 doğrudan sayı getiren vuruş yapan Roddick, maçı 16 basit hatayla tamamladı. Daha önce Roddick'e 7 kez yenilen 29 yaşındaki Lopez, 28 ace attı ve 57 doğrudan sayı getiren vuruş yaptı. İkinci tur maçlarında ise Avusturyalı Juergen Melzer, Rus Dmitry Tursunov'u 6-3, 2-6, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1, 7 numaralı seribaşı David Ferrer de Amerikalı Ryan Harrison'ı 6-7, 6-1, 4-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-2 yenerek tur atladı. Turnuvada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Tek Erkekler: ------------- Bernard Tomic - Igor Andreev: 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-1 Tek Kadınlar: ------------- Marion Bartoli - Lourdes Dominguez Lino: 4-6, 7-5, 6-2 Peng Shuai - Elena Baltacha: 4-6, 6-2, 7-5 Yanina Wickmayer - Svetlana Kuznetsova: 4-6, 6-3, 6-4 Ksenia Pervak - Andrea Petkovic: 6-4, 7-6 Nadia Petrova - Kateryna Bondarenko: 6-3, 6-2 Petra Kvitova - Roberta Vinci: 6-3, 6-3