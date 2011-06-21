-WIMBLEDON'DA WILLIAMS RÜZGARI WIMBLEDON (A.A) - 21.06.2011 - Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek kadınlardaki son şampiyonu Serena Williams, ilk turda Fransız Aravane Rezai'yi 2-1 yendi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wimbledon Tenis Kulübü Kortları'nda oynanan mücadelede Serena Williams, daha önce Sidney'de karşılaştığı ve 2-1 yendiği Fransız tenisçiyi Merkez Kortta 6-3, 3-6 ve 6-1'lik setlerle yine 2-1 mağlup etti ve ikinci tura yükseldi. Geçen yıl finalde Rus Vera Zvonerava'yı yenerek şampiyon olan, ancak sonrasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 49 hafta kortlardan uzak kalan Amerikalı raket, ilk oyunda servisini kırdırarak 2-0 geriye düştü. Çabuk toparlanan ve üst üste 5 oyun alan 29 yaşındaki Serena Williams, seti 6-3 kazandı. İkinci setin 6. oyununda servisini kırdırarak 4-2 geriye düşen Amerikalı tenisçi, dünya klasmanında 61. sırada yer alan Aravane Rezai'ye seti 6-3 kaybetti ve setlerde 1-1'lik eşitlik sağlandı. Son sette 2 kez servis kıran ve ilk setteki gibi 5 oyun üst üste kazanmayı başaran Serena Williams, seti 6-1, mücadeleyi de 2-1 kazanarak tur atladı. Kariyerinde 4 Wimbledon şampiyonluğu bulunan Amerikalı raket, ikinci turda Rumen Simona Halep ile karşılaşacak. Turnuvanın tek erkeklerde 8 numaralı seribaşı raketi Amerikalı Andy Roddick, 1. kortta karşılaştığı Alman Andreas Beck'i 6-4, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yendi ve adını ikinci tura yazdırdı. Wimbledon'da 3 kez final oynayan Amerikalı tenisçi, ikinci turda Rumen Victor Hanescu karşısında tur mücadelesi verecek.