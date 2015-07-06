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Spor

Wimbledon'da tenişçiye siyah sutyen cezası

Wimbledon’da beyaz kıyafet kuralı, Eugenie Bouachard’ın giydiği siyah sütyen nedeniyle ceza almasının ardından tartışma konusu oldu

06 Temmuz 2015 14:52

İngiltere’nin başkenti Londra’da devam eden Wimbledon’daki tenisçilerin beyaz giyinme zorunluluğu nedeniyle Eugenie Bouchard, maçta giydiği siyah sütyen nedeniyle hakemden uyarı aldı. İlk turda Çinli Yingying Duan’a kaybederek turnuvaya veda eden Bouchard, sütyenin sorun olacağını düşünmediğini ifade etti. Hakem, maç sırasında Bouchard’a müdahale etmeyip maçın sonunu bekledi.

 

‘Kuralın en katı yılı’

 

Roger Federer de haftaiçinde yaptığı açıklamada 2015 yılının kıyafet kurallarının uygulandığı ‘en katı yıl’ olduğunu vurguladı. Katı gelenekçiliği ve yazılı olmayan kurallarıyla bilinen Wimbledon’da tenisçilerin kıyafetleri, üzerinde taşıdıkları aksesuarlar hatta tıbbi destek ekipmanları da beyaz renkte olmak zorunda. Bu uygulama, 1877 yılından beri düzenlenen turnuvanın 19. yüzyıla dayanan kurallarnıdan biri. 

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