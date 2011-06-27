-WIMBLEDON'DA TEK KADINLARDA YAPRAK DÖKÜMÜ WIMBLEDON (A.A) - 27.06.2011 - Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, tek kadınlarda mücadele eden Serena ve Venus Williams kardeşler ile 1 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki 4. turda elendi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wimbledon Tenis Kulübü kortlarında oynanan maçlarda, tek kadınlarda yaprak dökümü yaşandı. Son 11 yılda turnuvada 9 kez şampiyon olmayı başaran Williams kardeşler ile tek kadınlarda dünya klasmanında ilk sırada yer alan Caroline Wozniacki şampiyonada havlu attı. Henüz Grand Slam şampiyonluğu bulunmayan 20 yaşındaki Wozniacki, 2. kortta 24 numaralı seribaşı Slovak Dominika Cibulkova ile karşılaştı. Wozniacki, 24 dakika süren ve 2 kez servis kırdığı ilk seti 6-1 kazandı. İkinci sette iki raket de kendi servislerine tutundu ve 6-6 eşitliğin ardından tie-break uygulamasına gidildi. 22 yaşındaki Cibulkova, tie-break'te 7-5 üstünlük sağlayarak, ikinci seti 7-6 kazandı ve setlerde durum 1-1 oldu. Çekişmeli geçen son sette iki tenisçi de 6'şar kez servis kırma şansı yakaladı, ancak Wozniacki 2, Cibulkova ise 3 kez servis kırma başarısını gösterdi. 74 dakika süren sette Wozniacki'ye 7-5'lik üstünlük sağlayan Cibulkova, maçı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükselen taraf oldu. Wozniacki maçı 10 ace, 5 çift, 16 basit hatayla, Cibulkova ise 1 ace, 10 çift ve 31 basit hatayla tamamladı. Slovak raket Cibulkova, daha önce Wimbledon'a 3 kez katılmış ve en fazla 3. tura kadar çıkma başarısını göstermişti. -WILLIAMS KARDEŞLERDEN BU KADAR- Son 11 yılda 9 şampiyonluk kazanarak tek kadınlarda Wimbledon tarihine geçmeyi başaran Amerikalı Serena ve Venus Williams kardeşler, art arda turnuvaya veda ettiler. Geçen yıl Wimbledon'da kupayı kaldıran, ancak sakatlığı nedeniyle 49 hafta kortlardan uzak kalan Serena Williams, 1. kortta 9 numaralı seribaşı Fransız Marian Bartoli karşısında çeyrek finale çıkma mücadelesi verdi. 47 dakika süren ilk seti 6-3 kaybeden 29 yaşındaki Serena, bu sette bir kez servisini kırdırırken, 3 kez yakaladığı servis kırma şansından hiçbirini değerlendiremedi. 4 Wimbledon şampiyonluğu bulunan Serena, 2007 yılında turnuvada finale kadar yükselen, ancak ablası Venus Williams'a yenilen Bartoli'ye tie-break'e giden ikinci sette de boyun eğdi. Tie-break'i 8-6, seti de 7-6 kazanan Fransız raket, maçtan 2-0 galip ayrılarak çeyrek finale adını yazdırdı. Serena Williams mücadeleyi 8 ace, 1 çift ve 20 basit hatayla tamamlarken, Bartoli 10 ace attı, 5 çift ve 17 basit hata yaptı. Ocak ayından bu yana sakatlığı nedeniyle kortlardan uzak kalan 31 yaşındaki Venus Williams da Merkez kortta tur aradı. 32 numaralı seribaşı Tsvetana Pironkova karşısında çok fazla varlık gösteremeyen Venus, 29 dakika süren ilk seti 2 kez servisini kırdırarak 6-2 kaybetti. Geçen yıl Wimbledon'da yarı finale kadar çıkmayı başaran 23 yaşındaki Bulgar tenisçi, 5 Wimbledon şampiyonluğu bulunan güçlü rakibinin ikinci sette de iki kez servisini kırarken, seti 6-3, maçı da 2-0 alarak çeyrek finale yükseldi. Pironkova 10, Venus ise 20 kez doğrudan sayı getiren vuruş yaptı. Bulgar raket 9, Amerikalı tenisçi 16 basit hatayla maçı tamamladı. Bu arada Merkez Korttaki karşılaşmaları, İngiliz Veliaht Prensi Charles'ın oğlu, tahtın ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton da kraliyet üyelerinin maçları izlediği ''Royal Box''tan takip etti. -WOZNIACKI: ''SONUÇ HAYAL KIRIKLIĞI''- Türk Hava Yolları'nın reklam yüzü olan Danimarkalı Caroline Wozniacki, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, oyuna iyi servis kullanarak başladığını belirterek, ''Ancak maçın sonucu hayal kırıklığı oldu. Şansımı zorlamalıydım, ancak maalesef kazanamadım. Rakibim çok iyi oynadı, hakkını vermeliyim. Elimden geleni yaptım'' dedi. Serena Williams ise Wimbledon'a kaybedeceğini düşünerek gelmediğini ifade ederek, ''Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Bugün bu şans elimden kaçtı. Kaybetmeme rağmen bence sert oynadım'' diye konuştu. Serena, ''Sence bugün Williams kardeşlerin Wimbledon'daki hakimiyetinin sona erdiği gün müdür'' sorusuna, ''Bilmiyorum, ama hala buradayım. Daha iyi olmayı planlıyorum'' yanıtını verdi. Venus Williams da kardeşi ve kendisinin, Wimbledon'da iyi bir gün geçirmediklerini söyledi. Venus, ''Bazen maçta hatalar yapmaya başladığınızda devamı geliyor. Rakibime karşı en iyi oyunumu maalesef sergileyemedim'' ifadelerini kullandı. -ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ- Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Rus Maria Sharapova, Çinli Peng Shuai'yi 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi. Günün diğer maçlarında Tamira Paszek, Ksenia Pervak'ı 6-2, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1, Petra Kvitova, Yanina Wickmayer'i 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0, Sabine Lisicki, Petra Cetkovska'yı 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0, Victoria Azarenka da Nadia Petrova'yı 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti. Çeyrek finalde, Dominika Cibulkova ile Maria Sharapova, Sabine Lisicki ile Marion Bartoli, Tamira Paszek ile Victoria Azarenka, Petra Kvitova ile de Tsvetana Pironkova eşleşti.