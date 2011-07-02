-WIMBLEDON'DA TEK KADINLAR ŞAMPİYONU KVITOVA WIMBLEDON (A.A) - 02.07.2011 - Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, tek kadınlar finalinde 8 numaralı seribaşı Petra Kvitova, 5 numaralı seribaşı Maria Sharapova'yı 2-0 yenerek şampiyon oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wimbledon Tenis Kulübü Kortları'nda bu yıl 125'incisi yapılan turnuvanın finalinde, turnuvada ilk kez final heyecanı yaşayan 21 yaşındaki Çek Kvitova, 2004 yılında 17 yaşındayken Wimbledon'ı kazanan Sharapova'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. 2004 yılında Wimbledon, 2006 yılında Amerika Açık ve 2008 yılında Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaşan Sharapova, ilk sete servis kırarak başladı. Kvitova'nın rakibine yanıtı gecikmedi ve 2. oyunda servis kırarak Sharapova'nın avantaj sağlamasını engelledi. Rus tenisçinin üst üste yaptığı çift hatayı iyi değerlendiren ve 6. oyunda servis kıran Kvitova, sonraki oyunda da servisine tutunarak 5-2 öne geçti. Kvitova, oyunlardaki üstünlüğünü korudu ve 40 dakika süren ilk seti 6-3 kazandı. Turnuvada finale kadar rakiplerine hiç set vermeyen Sharapova, ilk kez Çek tenisçi karşısında set kaybetti. Kvitova, finale gelene kadar yaptığı maçlarda toplam 2 set vermişti. Wimbledon'da geçen yıl şampiyon olan Serena Williams dahil toplam 28 kadın tenisçi set vermeden şampiyon oldu. Kariyerinde 4 şampiyonluğu bulunan Kvitova, 23 kez şampiyon olan Sharapova'nın servisini kırarak başladığı ikinci sette, ikinci oyunu da alarak 2-0 üstünlük sağladı. 24 yaşındaki Sharapova, üst üste iki oyun alarak 2-2 eşitliği yakaladı. Beşinci ve yedinci oyunlarda deneyimli rakibinin servisini kırmayı başaran Çek Kvitova, seti 6-4, maçı da 2-0 kazanarak kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. -13 YIL SONRA İLK ÇEK ŞAMPİYON- Petra Kvitova, 1998 yılında Wimbledon'ı kazanan Jana Novotna'dan sonra şampiyonluk yaşayan ilk Çek kadın tenisçi oldu. Novotna, finalde Fransız Nathalie Tauziat'ı 2-0 yenmişti. Çek raket, Wimbledon'da final oynayan ve sol elini kullanan 4. kadın tenisçi olma özelliğini taşıyor. Daha önce Ann Jones, Monica Seles ve Martina Navratilova bu turnuvada final oynamıştı. Kvitova, 1968 yılından bu yana ilk Grand Slam'ini Wimbledon'da kazanan 8. kadın tenisçi olarak tarihe geçti. 1968 yılında Billie Jean King, 1969 yılında Ann Jones, 1978 yılında Martina Navratilova, 1994 yılında Conchita Martinez, 1998 yılında Jana Novotna, 2000 yılında Venus Williams ve 2004 yılında Maria Sharapova ilk Grand Slam zaferlerini Wimbledon'da yaşamışlardı. 2008 yılından bu yana ilk kez sezonun ilk üç Grand Slam'ini farklı isimler kazandı. Bu yıl Avustralya Açık'ta Belçikalı Kim Clijsters, Roland Garros'ta ise Çinli Li Na şampiyon olmuştu. Aktif tenisçiler arasında en fazla final oynayan üçüncü sporcu olan Sharapova, beşinci finalinde ikinci mağlubiyetini aldı. Serena Williams, oynadığı 16 finalden 13'ünü, Venus Williams ise 14 finalden 7'sini kazandı. 1968'den bu yana en fazla Grand Slam kazanan kadın tenisçi 22 kezle Steffi Graf olurken, Chris Evert ve Martina Navratilova 18 kez, Serena Williams 13 kez şampiyonluk yaşadı. -''OYNADIĞIM EN İYİ MAÇTI''- Şampiyon Petra Kvitova, maçtan sonra düzenlenen kupa töreninde yaptığı açıklamada, ''Bu oynadığım en iyi maçtı'' dedi. Eski şampiyon Martina Navrotilova'ya turnuva boyunca kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Kvitova, maç boyunca heyecanlı olduğunu söyledi. ''Maalesef teniste bir kazanan oluyor'' diyen Maria Sharapova ise finale kadar yükselmesinin kendisi için önemli olduğunu, gelecek yıl daha iyi olmayı hedeflediğini belirtti.