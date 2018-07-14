Wimbledon'da tek erkekler finalinin adı belli oldu

Teniste sezonun üçüncü ve en prestijli Grand Slam’i olan Wimbledon’da tek erkeklerde finalin adı belli oldu. Saat kuralı nedeniyle bugüne ertelenen maçta 12 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic, 2 numaralı seribaşı İspanyol tenisçi Rafael Nadal'ı 6-4, 3-6, 7-6, 3-6, 10-8’lik setlerle 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve 8 numaralı seribaşı Kevin Anderson’ın rakibi oldu.

İki güne yayılan ve 5 saat 14 dakika süren tarihi yarı final maçında iki sporcunun da kıran kırana mücadele vermesi dikkat çekti. Maçın galibi Novak Djokovic ise 2011, 2014 ve 2015 yıllarında ulaştığı Wimbledon şampiyonluğuna bu yıl yeniden çok yakın.

Kariyerinde 12 Grand Slam zaferi bulunan ve 2016 yılından beri hiçbir Grand Slam zaferi yaşayamayan Djokovic, iki yıllık suskunluğunu bu yıl bozmak istiyor. Tek erkeklerde final karşılaşması 15 Temmuz Pazar günü oynanacak.