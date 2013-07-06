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Spor

Wimbledon'da sürpriz şampiyon

İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Şampiyonası'nda tek kadınlar finalinİ Fransız Marion Bartoli kazandı

06 Temmuz 2013 21:46

Wimbledon tek kadınlar finalinde Fransız raket Marion Bartoli, Alman Sabine Lisicki'yi 2-0 yenerek şampiyon oldu. Finalde 6 yıl aradan sonra boy gösteren 15 numaralı seri başı Marion Bartoli , Serena Williams ve Agnieszka Radwanska'yı eleyen 23 numaralı seri başı Sabine Lisicki'yi 6-1 ve 6-4'lük setlerle devirdi. Böylece Fransız tenisçi, kariyerinde ilk kez Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.

 

Fransa'nın hasretini dindirdi

 

Katıldığı 47. Grand Slam’de ilk kez şampiyonluk yaşayan Bartoli, sevincini tribünlere çıkarak ailesi ve takımıyla paylaştı. Lisiki ise maç sonunda da gözyaşlarına hakim olamadı. Wimbledon 'ı set vermeden kazanan 28 yaşındaki raket, 2006'da Amelie Mauresmo'nun ardından Grand Slam Turnuvası kazanan ilk Fransız tenisçi oldu.

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