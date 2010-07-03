Wimbledon'da şampiyon yine Serena Williams

T24 - Bayanlar tenis dünyasının 1 numarası Serena Williams, en önemli turnuvalardan biri olan Wimbledon'da tek bayanlara, Rus rakibi Vera Zvonareva'yı 2-0 yenerek şampiyon olurken, şampiyonluk ödülü olan 1 milyon sterlini de 13. Grand Slam'i ile kazandı.



Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, tek bayanlarda 1 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, 21 numaralı seribaşı Rus Vera Zvonareva'yı 2-0 yenerek şampiyon oldu.



İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wimbledon Tenis Kulübü Kortları'nda oynanan maçta, Wimbledon'da 3 kez şampiyonluğa ulaşan Serena Williams, bu turnuvada 7 kez mücadele eden ve 4'üncü tura kadar çıkan 26 yaşındaki Zvonareva ile Merkez Kort'ta karşı karşıya geldi.



1. setin ilk 5 oyununda iki raket de kendi servis oyunlarında başarılı oldu. ABD'li tenisçi, ilk servis kırma şansını 6. oyunda elde etti, ancak Rus raket buna izin vermedi.



8. oyunda 30-40 gerideyken rakibinin yaptığı çift hatayla önce eşitliği sağlayan Serena Williams, ilk denemesinde olmasa da ikinci girişiminde Zvonareva'nın servisini kırdı ve 5-3 öne geçti. Servis kullandığı son oyunu alan ABD'li raket, 36 dakika süren ilk seti 6-3 kazandı.



İkinci sete ilk oyunda Zvonareva'nın servisini kırarak çok iyi bir başlangıç yapan Serena Williams, kendi oyununu da alarak 2-0 öne geçti. 5. oyunda 2 kez servis kırma şansı yakalayan ABD'li tenisçi, bunu başararak rakibinin bu sette 2. kez servisini kırdı ve skoru 4-1 yaptı. 8. ve son oyunu da alarak 30 dakika süren seti 6-4 kazanan Serena Williams, geçen yılın ardından bu yıl da şampiyonluğunu ilan etti.





Williams 13. Grand Slam'ini kazandı





Wimbledon'da 4. şampiyonluğunu elde eden ABD'li Serena Williams, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bugünün kendisi için çok özel olduğunu belirterek, ''13. kez Grand Slam kazandım, çok mutluyum'' dedi.



''Tanrı'ya, babama, anneme, kardeşlerime ve özellikle beni destekleyen seyircilere çok teşekkür ediyorum, seyirciler harikaydı'' diyen Serena Williams, maça ablası Venus Williams'ın hediye ettiği kolyeyle çıktığını ve kolyenin kendisine şans getirdiğini söyledi.



Turnuvada finale kadar yükselen Rus raket Vera Zvonerava ise rakibinin harika bir oyuncu olduğu ifade ederek, ''Kesinlikle bugün kazanmayı hak etti. Performansımdan olayı biraz hayal kırıklığına uğradım. En iyi oyunumu sergileyemedim'' diye konuştu.



Rus tenisçi bugün çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ve Merkez Kort'ta maç yaptığını sözlerine ekledi.





Şampiyonluk ile 1 milyon sterlin kazandı





Tek bayanlarda şampiyonluğa ulaşan Serena Williams, 1 milyon sterlin para ödülünün de sahibi oldu.



Bu yıl alınan karar gereği tek bayanlarda ve tek erkeklerde şampiyona verilen para miktarı 1 milyon sterline çıkarılmıştı.





